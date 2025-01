PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en janvier 2025 dévoilé et ce n'est pas la folie

Hasard du calendrier oblige, c'est dès ce Jour de l'an que sont dévoilés les prochains jeux qui vont être offerts à l'ensemble des abonnés au PlayStation Plus, accessibles tant que l'abonnement est actif. En décembre, nous avions notamment eu droit au GOTY 2021 It Takes Two, alors quoi de neuf pour débuter 2025 ?

Eh bien, c'est un peu tout l'inverse pour commencer, car nous retrouvons en tête d'affiche l'un des échecs de 2024 (même si tout n'est pas à jeter, loin de là), Suicide Squad: Kill the Justice League, jeu service de Rocksteady qui avant même son lancement peinait à convaincre et dont la récente Saison 4 est venue clôturer les ajouts gratuits. Est-ce que cette opportunité d'être essayé par davantage de joueurs lui offrira une deuxième vie ? Wait & see. À côté de ça, il sera possible de découvrir le jeu de course Need for Speed Hot Pursuit Remastered de 2020, qui avait tout de même bénéficié d'une mise à jour pour la génération actuelle, ainsi que du titre indépendant The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Ils pourront être ajoutés à votre bibliothèque jusqu'au 3 février 2025.

Les sorties du PlayStation Plus pour janvier 2025

It Takes Two Jusqu'au 6 janvier

Supports : PS5 et PS4 Aliens: Dark Descent Jusqu'au 6 janvier

Supports : PS5 et PS4 Temtem Jusqu'au 6 janvier

Support : PS5

Les entrées du PlayStation Plus pour janvier 2025

Suicide Squad: Kill the Justice League À partir du 7 janvier

Support : PS5 Need for Speed Hot Pursuit Remastered À partir du 7 janvier

Support : PS4 The Stanley Parable: Ultra Deluxe À partir du 7 janvier

Supports : PS5 et PS4

