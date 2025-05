PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en juin 2025 dévoilé, avec une belle surprise dès demain

Comme l'année dernière, à l'occasion des Days of Play, Sony Interactive Entertainment communique en avance au sujet des prochains jeux offerts à l'ensemble des abonnés au PlayStation Plus. Après un plutôt bon mois de mai ayant notamment proposé l'incontournable Balatro, la tendance va se maintenir même si l'un des trois titres n'a pas spécialement été bien accueilli à son lancement l'an dernier.

Il va donc être possible d'obtenir le dernier jeu de basket-ball en date de 2K Games, NBA 2K25, le digne héritier de Jet Set Radio qu'est Bomb Rush Cyberfunk de Team Reptile et le remake d'Alone in the Dark qui a fait couler son studio... Ils pourront être ajoutés à votre bibliothèque dès mardi prochain, et ce à priori jusqu'au lundi 30 juin 2025, la date n'étant pas précisée.

Mais ce n'est pas tout, car dès ce mercredi 28 mai, Destiny 2 : La Forme Finale va également être offert ! Cette excellente extension sortie en juin 2024 venait mettre un terme à la Saga de la Lumière et des Ténèbres et à l'intrigue principale du jeu service de Bungie, qui va se poursuivre dès juillet avec la Saga du Destin. Autant dire que même s'il s'agira d'un nouveau départ sur certains points, ce cadeau est plus que bienvenu, surtout pour avoir accès à la Doctrine prismatique.

Les sorties du PlayStation Plus pour juin 2025

ARK: Survival Ascended Jusqu'au 2 juin

Support : PS5 Balatro Jusqu'au 2 juin

Supports : PS5 et PS4 Warhammer 40,000: Boltgun Jusqu'au 2 juin

Supports : PS5 et PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour juin 2025

NBA 2K25 À partir du 3 juin

Supports : PS5 et PS4 Alone in the Dark À partir du 3 juin

Support : PS5 Bomb Rush Cyberfunk À partir du 3 juin

Supports : PS5 et PS4 Destiny 2 : La Forme Finale À partir du 28 mai

Supports : PS5 et PS4

