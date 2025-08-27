PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en septembre 2025 dévoilé, dont un titre des Xbox Game Studios

Les jeux offerts du PlayStation Plus de septembre 2025





Retour aux bases en cette fin de mercredi après-midi avec la révélation des prochains jeux qui vont être offerts aux abonnés PlayStation Plus dans le cadre de leur souscription et ce peu importe la formule. En août, la triplette de titres était de qualité et avait de quoi ravir les joueurs. Pour septembre, Sony Interactive Entertainment poursuit sur sa bonne lancée. Si malgré l'abondance de nouveautés qui arrive, vous n'aviez pas encore de quoi vous rassasier ou comptez attendre avant de les découvrir, cela devrait vous occuper de nombreuses heures.

La tête d'affiche est cette fois Psychonauts 2, jeu d'action et d'aventure développé par Double Fine Productions, paru en 2021 et qui est donc édité par Xbox Game Studios. Vient ensuite l'incontournable succès de la scène indépendante Stardew Valley, qui après s'être vendu à plus de 41 millions d'exemplaires aux dernières nouvelles va donc se laisser approcher par des joueurs n'ayant pas encore franchi le pas ou disposant d'une version sur une autre plateforme. Enfin, la dernière production du moment est bien plus inconnue, se nommant Viewfinder. Conçue par le studio indé Sad Owl Studios, il s'agit d'un jeu de réflexion à la première personne faisant usage d'un appareil photo dans son gameplay.

Il sera possible de les récupérer à partir de mardi prochain, le 2 septembre 2025, et ce jusqu'au 6 octobre.

Les sorties du PlayStation Plus pour septembre 2025

Lies of P Jusqu'au 1er septembre

Supports : PS5 et PS4 DayZ Jusqu'au 1er septembre

Support : PS4 My Hero One's Justice 2 Jusqu'au 1er septembre

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour septembre 2025

Psychonauts 2 À partir du 2 septembre

Support : PS4 Stardew Valley À partir du 2 septembre

Support : PS4 Viewfinder À partir du 2 septembre

Supports : PS5 et PS4

