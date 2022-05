PlayStation Plus : SIE dévoile un guide complet des avantages et fonctionnalités des nouveaux abonnements

Le nouveau modèle du PlayStation Plus ne débarquera officiellement que le 22 juin 2022 en Europe, mais il est disponible depuis hier dans certains territoires asiatiques. Nous avons à cette occasion déjà pu profiter d'une liste plus complète de jeux disponibles au lancement. Pour permettre à chacun de faire son choix entre l'abonnement Essential, Extra ou Premium (ou Deluxe dans les marchés sans streaming), Sony Interactive Entertainment a tout de même déjà dévoilé un guide complet de cette refonte du système.

Prix, périodicité du renouvellement des catalogues, conservation des sauvegardes et DLC, fonctionnement du cloud gaming pour les jeux concernés... Beaucoup de vos questions vont pouvoir avoir des réponses grâce à cette FAQ instructive.

Le tout nouveau PlayStation Plus commence à être déployé aujourd’hui en Asie, et nous sommes ravis de vous proposer ce service qui permettra aux joueurs d’accéder à encore plus de jeux exceptionnels.

Entrons dans le vif du sujet.

Qu’est-ce que le nouveau PlayStation Plus ?

Nous avons fusionné PlayStation Plus et PlayStation Now en un tout nouveau service par abonnement PlayStation Plus qui offrira davantage de choix et un meilleur rapport qualité-prix aux clients du monde entier. Ceux-ci auront le choix entre trois plans d’abonnement : Essential, Extra et Premium (Deluxe dans les marchés ne proposant pas le streaming). Notre objectif est de fournir une gamme étendue de jeux choisis avec soin, ainsi que des centaines de titres exceptionnels au choix si vous optez pour les paliers Extra ou Premium (Deluxe).

Où et quand le nouveau PlayStation Plus sera-t-il disponible ?

Le nouveau PlayStation Plus sera proposé dans la plupart des pays dans lesquels le PlayStation Network est disponible. Voici les dates de lancement (en heures locales) :

Asie (hors Japon), sortie aujourd’hui ;

(hors Japon), sortie aujourd’hui ; Japon , sortie prévue le 2 juin 2022 ;

, sortie prévue le 2 juin 2022 ; Amérique du Nord et Amérique du Sud , sortie prévue le 13 juin 2022 ;

, sortie prévue le 13 juin 2022 ; Australie, Nouvelle-Zélande et Europe, sortie prévue le 23 juin 2022.

Quels sont les avantages clés de chaque plan ?

Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir un aperçu des avantages clés.

Avantages clés Essential Disponible dans le monde entier Extra Disponible dans le monde entier Deluxe Disponible dans les marchés ne proposant pas le streaming dans le cloud Premium Disponibles dans les marchés proposant le streaming dans le cloud Mêmes avantages que ceux dont les abonnés PlayStation Plus bénéficient aujourd’hui : Jeux mensuels PS4 et PS5, accès au multijoueur en ligne, réductions exclusives, stockage dans le cloud et bien plus X X X X Catalogue des jeux PS4 et PS5 X X X Catalogue des classiques PlayStation, PS2 et PSP ; Remasters PS3 X X Versions d’essai limitées dans le temps de titres phares X X Jeux PS3 d’origine via le streaming dans le cloud X Accès au streaming dans le cloud pour les jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 X

Dans quels marchés l’option de streaming dans le cloud sera-t-elle disponible via PlayStation Plus Premium ?

Les marchés suivants proposeront le plan PlayStation Plus Premium :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Chypre, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Quel est le prix de chaque plan ?

Les prix varient en fonction du marché. Veuillez visiter notre site Web pour plus d’informations sur les prix locaux.

PlayStation Plus Essential

États-Unis 9,99 $ par mois / 24,99 $ par trimestre / 59,99 $ par an

Europe 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

Royaume-Uni 6,99 £ par mois / 19,99 £ par trimestre / 49,99 £ par an

Japon 850 ¥ par mois / 2 150 ¥ par trimestre / 5 143 ¥ par an



PlayStation Plus Extra

États-Unis 14,99 $ par mois / 39,99 $ par trimestre / 99,99 $ par an

Europe 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

Royaume-Uni 10,99 £ par mois / 31,99 £ par trimestre / 83,99 £ par an

Japon 1 300 ¥ par mois / 3 600 ¥ par trimestre / 8 600 ¥ par an



PlayStation Plus Premium

États-Unis 17,99 $ par mois / 49,99 $ par trimestre / 119,99 $ par an

Europe 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

Royaume-Uni 13,49 £ par mois / 39,99 £ par trimestre / 99,99 £ par an

Japon 1 550 ¥ par mois / 4 300 ¥ par trimestre / 10 250 ¥ par an



Quels sont les jeux inclus avec le tout nouveau PlayStation Plus ?

À sa sortie, le nouveau PlayStation Plus proposera 700* titres via trois plans d’abonnement. Le contenu trié sur le volet comportera des hits comme Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K 22, Red Dead Redemption 2, Returnal et bien d’autres. Voici la liste des jeux déjà annoncés sur le PlayStation Blog. Les titres peuvent varier selon le marché local. Prenez soin de consulter le site PlayStation.com pour découvrir la liste des jeux disponibles à la sortie du nouveau PlayStation Plus dans votre région.

Je suis déjà abonné à PlayStation Plus ou PlayStation Now. Qu’adviendra-t-il de mon abonnement ?

Les abonnés actuels à PlayStation Plus passeront au plan PlayStation Plus Essential et profiteront des mêmes avantages qu’avec leur abonnement PlayStation Plus comme les jeux mensuels PS4 et PS5, les réductions exclusives, le stockage dans le cloud pour les jeux sauvegardés, l’accès au multijoueur en ligne et bien plus. Les avantages de PlayStation Plus restent inchangés.

Les abonnés actuels à PlayStation Now passeront au plan PlayStation Plus Premium sans coût additionnel au moment de la sortie. Pour plus de détails, visitez la page https://www.playstation.com/ps-plus/

PlayStation Plus et PlayStation Now seront-ils toujours disponibles comme abonnements indépendants ?

Une fois le nouveau service PlayStation Plus disponible, PlayStation Now ne sera plus disponible comme service par abonnement indépendant, et les abonnés actuels à PlayStation Now basculeront vers le plan PlayStation Plus Premium.

En ce qui concerne PlayStation Plus, les avantages demeureront les mêmes pour le premier palier qui se nomme PlayStation Plus Essential. D’autres plans sont également proposés. Découvrez-les dans le tableau ci-dessus.

À quelle fréquence ajouterez-vous de nouveaux titres au nouveau service PlayStation Plus ?

Des jeux continueront d’être ajoutés chaque mois au tout nouveau service PlayStation Plus pour que vous ayez toujours de quoi vous occuper. Tout comme avec PlayStation Plus et PlayStation Now, les jeux seront actualisés deux fois par mois. Consultez le Blog PlayStation pour ne pas manquer les dernières annonces mensuelles.

PlayStation Plus Essential

Une mise à jour mensuelle aura lieu le premier mardi de chaque mois pour le plan PlayStation Plus Essential (et les deux plans supérieurs). De nouveaux jeux PS4 et PS5 seront ajoutés tous les mois, comme c’est déjà le cas actuellement avec PlayStation Plus.

PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe

Une autre mise à jour mensuelle avec de nouveaux jeux aura lieu en milieu de mois pour les plans PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe. Le nombre de jeux ajoutés chaque mois peut varier.

Sur quels appareils puis-je jouer à des jeux avec le nouvel abonnement PlayStation Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus est actuellement compatible avec les appareils suivants :

Console PlayStation 5 : streaming et téléchargement de jeux ;

Console PlayStation 4 : streaming et téléchargement de jeux ;

PC : streaming uniquement.

Les jeux mensuels PlayStation Plus que vous avez déjà téléchargés sur vos appareils PS3 et PSVita restent accessibles tant que vous êtes abonné à PlayStation Plus.

Quels jeux seront disponibles en streaming ou au téléchargement sur le nouveau PlayStation Plus ?

La possibilité de télécharger des jeux ou d’y jouer en streaming dépendra du plan PlayStation Plus choisi et du marché dans lequel vous vous trouvez. Consultez ci-dessus la liste des marchés dans lesquels le plan PlayStation Plus Premium sera disponible.

Téléchargement (plans PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe)

Les jeux PlayStation, PSP, PS4 et PS5 sont disponibles au téléchargement.

Des remasters ou remakes de jeux PS2 ou PS3 seront également disponibles au téléchargement sur les consoles PS4 et PS5.

Streaming (plan PlayStation Plus Premium)

Des jeux PlayStation, PS2, PS3, PS4 et PSP sont disponibles en streaming via le plan Premium, disponible dans certains marchés. Ceci inclut l’accès en streaming au Catalogue des jeux proposé avec les plans Extra et Premium.

Remarque : l’accès en streaming à certains titres, notamment du Catalogue des classiques, sera disponible une fois le plan PlayStation Premium disponible. La disponibilité du streaming varie en fonction des titres. Le streaming n’est pas disponible pour les jeux PS5.

Vous pouvez jouer en streaming sur console PS4/PS5 et sur PC.

Les jeux mensuels du plan Essential restent uniquement disponibles au téléchargement.

Les jeux PlayStation et PSP disponibles via le Catalogue des classiques PlayStation Plus proposeront-ils des trophées ?

Certains jeux PlayStation et PSP peuvent proposer des trophées, comme Ape Escape, Everybody’s Golf, Kurushi et Syphon Filter. Cette fonctionnalité est optionnelle pour les développeurs.

Puis-je transférer la progression d’une version d’essai des jeux incluse dans le plan PlayStation Plus Premium/Deluxe vers le jeu complet si je décide de l’acheter ?

Oui. Si vous achetez le jeu, les trophées et les données de sauvegarde de la période d’essai seront transférés.

Si j’ai remporté des trophées après avoir lancé une version d’essai d’un jeu limitée dans le temps via PlayStation Plus Premium/Deluxe et que je décide de ne pas acheter le jeu, vais-je conserver mes trophées ?

Les trophées obtenus lors d’un essai limité dans le temps via le plan PlayStation Plus Premium/Deluxe demeureront sur votre profil PSN même une fois l’essai expiré et si vous décidez de ne pas acheter le jeu. Si vous décidez d’acheter le jeu ultérieurement, vous pourrez reprendre votre chasse aux trophées où vous l’aviez laissée.

La progression des jeux du Catalogue des jeux PlayStation Plus sera-t-elle transférée entre les consoles PS4 et PS5 si je décide de finir le jeu sur un autre appareil ?

Si vous jouez à un jeu téléchargé du Catalogue des jeux PlayStation Plus, les données de sauvegarde seront enregistrées sur la console PS4 ou PS5 sur laquelle vous jouez. Vous pouvez manuellement télécharger en amont votre sauvegarde sur le stockage dans le cloud PlayStation Plus, puis la télécharger sur une console PS4 ou PS5.

Si vous êtes abonné à PlayStation Plus Premium et que vous jouez en streaming à un jeu du Catalogue des jeux PlayStation Plus, les données sauvegardées seront automatiquement stockées sur le stockage de streaming des jeux PlayStation Plus. Vous pourrez alors reprendre directement votre session de streaming sur un autre appareil.

Les extensions et les DLC fonctionneront-ils avec les jeux téléchargés via le Catalogue des jeux PlayStation Plus ?

Oui. Vous pouvez acheter des DLC et des extensions pour les jeux que vous avez téléchargés via le Catalogue des jeux PlayStation Plus. Si votre abonnement expire ou si le contenu en question quitte le service, vous perdrez cependant l’accès aux DLC et extensions pour ce jeu. Si vous vous réabonnez ou décidez d’acheter le jeu, vous pourrez à nouveau utiliser les extensions et DLC précédemment achetés.

Remarque : les DLC et extensions ne sont pas compatibles avec les jeux en streaming.

Lorsque je suis hors ligne, puis-je jouer aux jeux que j’ai téléchargés via le Catalogue des jeux des plans PlayStation Plus Extra ou Premium/Deluxe ?

Oui. Cependant, si vous jouez à un jeu téléchargé via le Catalogue des jeux des plans PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe, vous devrez vous connecter au PSN tous les sept jours pour valider votre abonnement PlayStation Plus et conserver votre accès au jeu.

Remarque : cette étape n’est requise que pour les titres du Catalogue des jeux avec les plans PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe. Elle ne s’applique pas aux jeux mensuels téléchargeables via le plan PlayStation Plus Essential.

Avec la modification du service, devrai-je retélécharger les jeux que j’ai précédemment acquis via PlayStation Plus et PlayStation Now ?

Concernant les jeux PlayStation Plus que vous avez déjà ajoutés à votre compte pour le PSN, ces jeux resteront dans votre Bibliothèque de jeux tant que vous posséderez un abonnement actif à PlayStation Plus. Vos avantages de PlayStation Plus demeurent inchangés.

Concernant les jeux précédemment téléchargés dans le catalogue des jeux PlayStation Now, si ces titres sont également disponibles via PlayStation Plus, vous pourrez les reprendre où vous en étiez et sauvegarder votre progression. Tout comme avec PlayStation Now, si le contenu n’est plus proposé via PlayStation Plus, vous n’aurez plus accès aux titres lorsqu’ils auront quitté le service. Si le titre est disponible sur le PlayStation Store et que vous décidez de l’acheter, vous pourrez à nouveau accéder à vos données de sauvegarde. Assurez-vous simplement de ne pas les effacer.

Lorsque la transition sera effective, y aura-t-il des titres qui étaient disponibles en streaming ou en téléchargement via PlayStation Now et qui ne seront plus disponibles via le tout nouveau PlayStation Plus ?

Le Catalogue des jeux de PlayStation Now continuera d’être mis à jour jusqu’à la transition vers le Catalogue des jeux du tout nouveau PlayStation Plus. La liste des jeux à jour sera publiée sur PlayStation.com dès que le nouveau PlayStation Plus sera disponible dans votre région.

Quelle est la différence entre la version téléchargée et la version en streaming d’un même jeu via le plan PlayStation Plus Premium ?

Vous pouvez lancer localement sur votre console PS4 ou PS5 les jeux téléchargés via le Catalogue des jeux du tout nouveau PlayStation Plus afin de profiter de leur qualité graphique native et des modes de sortie audio d’origine. Ainsi, la résolution peut atteindre 4K avec un titre, une console et un téléviseur compatibles. Vous pouvez également jouer aux jeux téléchargés compatibles PS VR avec votre système PS VR.

De plus, certaines fonctionnalités en ligne, comme les extensions et les modes en ligne, seront uniquement accessibles avec la version téléchargée du jeu.

Le plan PlayStation Plus Premium propose le streaming dans certains marchés et dans une résolution pouvant atteindre 1080p. La qualité dépend de la vitesse de votre connexion Internet et de votre bande passante : vous avez besoin d’un débit minimum de 5 Mbits/s et de 15 Mbits/s pour profiter du 1080p.

Quelle est la configuration minimale pour jouer aux jeux en streaming via le plan PlayStation Plus Premium sur PC ?

Windows 7 (SP 1), 8.1 ou 10

Intel Core i3 2 GHz

300 Mo de stockage disponible

2 Go de RAM

Carte son ; port USB

Cependant, pour des performances optimales, voici la configuration recommandée :

Windows 7 (SP 1), 8.1 ou 10

Intel Core i3 3,5 GHz, AMD A10 3,8 GHz ou plus rapide

300 Mo ou plus de stockage disponible

2 Go ou plus de RAM

Carte son ; port USB

Quelles manettes puis-je utiliser pour jouer aux jeux en streaming sur PC avec le plan PlayStation Plus Premium ?

La manette sans fil DualShock 4 est compatible avec tous les jeux disponibles en streaming via le Catalogue des jeux PlayStation Plus sur PC.

* La disponibilité du Catalogue des classiques, des versions d’essai des jeux et du Catalogue des jeux peut varier avec le temps et en fonction du plan choisi. Consultez la page https://www.playstation.com/Plus pour obtenir plus de détails et des mises à jour sur les offres PS Plus. PlayStation Plus est un abonnement récurrent payant avec facturation automatique (au prix alors en vigueur sur le PS Store) à la fréquence choisie au moment de l’achat, et ce jusqu’à sa résiliation. Conditions générales en vigueur : play.st/psplus-usageterms