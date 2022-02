Pokémon 25 : l'album, un clip sucré et dansant pour le morceau Reconnect de Yaffle

Le Pokémon Day, c'est ce dimanche 27 février, et nous aurons d'ailleurs droit à un Pokémon Presents pour parler de l'avenir de la franchise à cette occasion. Cet évènement marquera en revanche la fin des célébrations des 25 ans de la saga, qui auront tout de même duré toute une année.

D'ailleurs, vous vous souvenez de Pokémon 25, l'album ? La compilation de 11 titres originaux et 3 remixes, ayant des liens ou plus moins proches avec le lore de la licence, est parue en octobre dernier. Plusieurs clips mettant notamment en scène Katy Perry et Louane avaient été diffusés, mais au crépuscule de cette année des 25 ans, une ultime vidéo musicale vient certainement boucler l'opération.

Il s'agit du clip Reconnect, titre de Yaffle en featuring avec Daichi Yamamoto et AAAMYYY. Ce morceau entre hip-hop et J-pop électro est mis en scène de la plus belle des manières, dans une séquence ultra-colorée pleine de sucreries et de Pokémon animés. Si vous voulez voir Pikachu, Carapuce, Salamèche, Mélofée et Osselait se déhancher au milieu des bonbons, ça se passe juste au-dessus.

