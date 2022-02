Pokémon Presents : une présentation aura bien lieu pour le Pokémon Day 2022, à suivre ce dimanche

Vous ne l'ignorez sans doute pas si vous êtes fan de la licence, le 27 février est source de célébration puisqu'il s'agit du Pokémon Day, date anniversaire de la sortie des premières versions en 1996, soit il y a bientôt 26 ans. Depuis le début de la semaine, des annonces mineures ont déjà eu lieu pour les différents jeux disponibles sur le marché et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ont même eu droit à une mise à jour 1.2. Le gros du morceau sera toutefois réservé à une présentation en ligne qui aura lieu ce dimanche, chose assez rare, mais c'est le calendrier qui veut ça.

Nous avons donc rendez-vous ce dimanche 27 février 2022 à 15h00 pour un Pokémon Presents d'une durée de 14 minutes. C'est bien plus court que les fois précédentes, alors il ne faut sans doute pas s'attendre à une avalanche de nouveautés, surtout que Game Freak vient tout juste de livrer Légendes Pokémon : Arceus. Un DLC pour ce dernier pourrait-il voir le jour et être annoncé à cette occasion ? Nous pourrions sinon enfin découvrir le projet de suite à Détective Pikachu, annoncée en mai 2019 et qui est toujours en développement. Verrons-nous enfin la concrétisation de Pokémon Sleep ? Et enfin, trois ans après l'annonce et l'arrivée de la 8G, est-ce que la neuvième génération de monstres de poche sera annoncée cette année ? Pour le savoir, il faudra suivre la présentation depuis cet article, dont le flux vidéo sera rajouté une fois disponible.

