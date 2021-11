Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : deux publicités nord-américaines diffusées

Si vous appréciez la licence, il ne vous aura pas échappé que nous attendons dans deux semaines les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sur Switch, des versions développées par ILCA et non Game Freak, puisque le studio historique des jeux principaux planche actuellement sur Légendes Pokémon : Arceus. Avec leur esthétique chibi, ils ne passent pas inaperçus et Nintendo accélère sa campagne marketing pour les mettre en avant, du moins la branche nord-américaine qui a diffusé deux vidéos promotionnelles.

La première mélange plan live-action avec des enfants jouant sur leurs consoles et qui partent ensuite à l'aventure, l'occasion d'y insérer des plans in-game et surtout des modèles CGI de Dialga et Palkia, qui avouons-le sont bien classes. La deuxième est quant à elle bien plus courte, un parfait spot TV ne montrant quasiment que des éléments des jeux, entre affrontements face à la Team Galaxie (les méchants locaux), l'exploration des Grands Souterrains, le fait qu'un de nos Pokémon pourra nous suivre en permanence, tandis que jusqu'à six joueront avec nous dans le Square Paisible, l'espace de jeu en ligne et bien entendu les trois starters de cette 4e Génération : Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf.

La date de sortie de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante est fixée au 19 novembre sur Switch et vous pouvez précommander votre exemplaire au prix de 44,99 € sur Amazon.