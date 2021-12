Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : 6 millions de copies distribuées en une semaine

La franchise Pokémon ne perd jamais en popularité, et alors qu'elle célèbre cette année ses 25 ans, The Pokémon Company a décidé de sortir Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, remakes des titres sortis en 2006 sur DS au Japon et l'année suivante en Occident. Des jeux exclusifs à la Nintendo Switch qui font évidemment un carton.

The Pokémon Company annonce en effet que plus de six millions d'exemplaires de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ont été distribués lors de la semaine du lancement. Il s'agit pour rappel des copies envoyées aux revendeurs et celles directement vendues en version numérique, sur l'eShop donc.

Les deux jeux étant sortis le 19 novembre dernier, ce chiffre a sans doute bien grimpé depuis, il faudra attendre le prochain bilan financier de Nintendo pour connaître le succès réel de ces jeux, qui font aussi bien qu'Épée et Bouclier pour le moment. Vous pouvez retrouver Pokémon Diamant Étincelant à 44,99 € sur Amazon.

