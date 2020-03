Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, un gros bug peut bloquer votre partie, voici comment l'éviter en attendant le patch !

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est disponible depuis à peine une semaine, mais beaucoup de joueurs ont déjà largement eu le temps de le parcourir pendant des heures. Certains joueurs ont cependant fait la fâcheuse découverte d'un bug pouvant tout simplement stopper leur progression et corrompre les données du jeu !

The Pokémon Company vient de réagir à ce sujet en confirmant l'existence du problème, et en expliquant sa source. Ainsi, lorsque vous vous aventurez dans un donjon et que l'ensemble de votre groupe est éliminé, si vous choisissez alors de modifier votre escouade en supprimant le troisième membre de l'équipe, vous allez corrompre les données de l'application ou de la cartouche. Lorsque vous allez relancer votre partie plus tard, il sera carrément impossible de démarrer le jeu, un message d'erreur apparaissant systématiquement.

Jusqu'à nouvel ordre, évitez donc à tout prix de réaliser cette opération lors d'une défaite dans un donjon ! Si c'est déjà trop tard pour vous, pas de panique : une mise à jour est en cours de développement chez Spike Chunsoft, et son installation débloquera automatiquement votre partie en cours. D'ici là, soyez prudents ou soyez patients, selon votre situation.

