Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, les notes de la presse anglophone

C'est le 6 mars que Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX débarque sur Nintendo Switch, pour nous faire vivre ou revivre l'expérience originale dans des conditions inédites. En plus de graphismes améliorés, le titre jouit de mécanismes de déplacements automatiques, de groupes de combat élargis et d'autres nouveautés rendant le jeu plus complet et confortable.

En attendant notre test, faisons un petit point sur les premières critiques anglophones reçues par l'exclusivité Switch. Le moins qui puisse être dit, c'est que l'accueil a été très varié, avec des journalistes très enthousiastes qui s'opposent à quelques déçus. La moyenne actuelle de 67/100 sur Metacritic reflète bien cette division. Certains notent le retour de cette histoire émouvante et prenante sous son meilleur jour, avec un gameplay efficace et une esthétique plus soignée que jamais, et une durée de vie solide. D'autres regrettent le manque de renouvellement au niveau des mécaniques de Dungeon RPG, déjà un peu rouillées à l'époque. Les plus déçus évoquent carrément une association des moins bons éléments du genre aux aspects les moins intéressants de la franchise Pokémon. Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX ne fait donc pas l'unanimité : tâche à vous de voir s'il vaut la peine d'être acheté ou non.