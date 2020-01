Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, un remake des jeux GBA et DS annoncé et daté sur Switch, une démo disponible dès maintenant

Nous avions rendez-vous aujourd'hui pour un Pokémon Direct, qui a été vraiment riche en surprises, que nous n'avions pas vues venir. En plus du gros morceau qu'a été le Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier, la présentation a débuté avec la révélation d'un jeu Donjon Mystère !

Nommé Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, il s'agit d'un remake des jeux Pokémon Donjon Mystère : Équipe de secours rouge et Équipe de secours bleue parus respectivement sur Game Boy Advance et Nintendo DS en 2006 en France. En plus de nombreux visuels à retrouver en pages suivantes et de la vidéo gameplay présente ci-dessous, les nouveautés ont été détaillées par communiqué de presse. En plus de pouvoir y jouer n'importe avec les modes TV, Portable et Sur table, une fonctionnalité de déplacement automatique associé à la touche L permettra de naviguer plus aisément dans les donjons et se désactivera à l'approche d'un ennemi pour ne pas nous mettre dans l'embarras.

D'autres ajouts pour faciliter la vie des joueurs sont aussi au programme. En effet, si jamais vous ne savez pas laquelle des quatre attaques de votre Pokémon utiliser, le bouton A déclenchera désormais la plus efficace, jusqu'à huit Pokémon alliés composeront désormais notre équipe contre trois auparavant en plus du leader, et tomber KO dans un antre ne sera plus un problème, puisque nous pourrons soit demander de l'aide à un autre joueur ou envoyer une autre de nos équipes nous secourir pour reprendre à partir du lieu de notre défaite.

La date de sortie de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est d'ores et déjà fixée au 6 mars 2020 sur Switch au prix de 59,99 €. Pour patienter, une démo est disponible dès maintenant sur l'eShop, permettant de jouer au début de l'aventure, dont la sauvegarde pourra être transférée dans le jeu final.