Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX lancé en vidéo, un code pour des objets in-game partagé

Si vous suivez l'actualité de la licence Pokémon, vous n'êtes pas sans savoir que Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX vient de faire son apparition dans les rayons du monde entier. En attendant notre verdict complet concernant ce remake, vous pouvez profiter d'une nouvelle bande-annonce partagée par Nintendo pour célébrer ce lancement.

Bon, comme toutes les précédentes vidéos promotionnelles, nous n'apprenons évidemment rien de nouveau, les séquences se contentant de montrer le début de l'aventure avec le test de personnalité, quelques phases scénaristiques dont certaines avec des créatures légendaires et surtout du gameplay à l'intérieur des donjons aléatoires aux multiples étages. En plus de ça, la chaîne Pokémon officielle japonaise a mis en ligne une vidéo mettant en avant le duo Arcko et Salamèche. Le principal intérêt de ce passage est le code fourni « 5PJQMCCJ », à rentrer via l'option Courrier mystère et qui permet d'obtenir un lot de 5 Mini-Résugraines, 2 Résugraines et un Orbe Résurrection, c'est toujours ça de pris !

Pour finir, n'hésitez pas à jeter un œil à la note de Famitsu ou aux avis de la presse anglophone, à moins que vous ayez déjà craqué.