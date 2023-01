Pokémon Écarlate et Violet : les 1008 créatures existantes à l'honneur d'une vidéo commémorative, une mise à jour 1.2.0 annoncée

L'année 2022 a été chargée pour la licence Pokémon avec les sorties de Légendes Pokémon : Arceus et du duo de la 9G Pokémon Écarlate et Violet, chacun apportant son lot de créatures inédites. Même si toutes n'ont pas eu droit à une présentation détaillée sur le site officiel comme Koraidon et Miraidon début décembre, ce n'est désormais plus vraiment un secret que la barre des 1 000 Pokémon existants a été dépassée. Plus précisément, ce sont 1 008 monstres de poche qui peuvent être acquis au travers des divers jeux parus depuis 1996, sans compter les formes alternatives.

Si nous vous parlons de cela, c'est parce que The Pokémon Company va diffuser ce jeudi 12 janvier à 15h00 sur la chaîne japonaise de la licence une vidéo commémorative intitulée « Pokémon 1008 ENCOUNTERS ». Pourquoi maintenant et pas plutôt le 27 février prochain lors du 27e anniversaire ? Bonne question. Ce qui est presque certain avec un tel titre, c'est que ce montage devrait passer en revue toutes les créatures que nous avons eu l'occasion de croiser. L'occasion serait évidemment bien choisie pour au moins en teaser une ou deux nouvelles, sachant que les dataminers ont découvert deux emplacements non utilisés dans les données d'Écarlate et Violet, et que les jeux eux-mêmes ont introduit dans le livre lié à l'histoire deux chimères (une par version) et l'entité qui pourrait être à l'origine de la Téracristallisation sous la forme de dessins.

Pour mémoire, c'est au début du mois de janvier 2020 que le Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier avait été annoncé, et il est fort probable que des DLC soient aussi au programme pour la 9G. Bref, il ne reste plus qu'à patienter pour voir si une quelconque annonce intéressante sera au programme.

Mise à jour : pas de teasing quant à l'avenir, mais cette vidéo fort nostalgique aura au moins permis d'officialiser l'ensemble du Pokédex de Paldea en une fois. Les évolutions des starters, plusieurs Pokémon Paradoxe et le n°1000 Gromago ont même eu droit à des descriptions et artworks sur le site officiel, à retrouver en page suivante. Les membres de la Team Star et les autres Champions d'arène ont également été officialisés de la même manière, visibles eux en page 3.

Enfin, une mise à jour 1.2.0 sera publiée fin février (sans doute lors du Pokémon Day), corrigeant divers bugs et ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Pokémon HOME aura aussi droit à son update, début février, permettant de checker les données des combats classés de ces jeux.

