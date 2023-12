Pokémon Écarlate et Violet : une bande-annonce légendaire pour le DLC Le Disque Indigo et de multiples distributions dévoilées

Pour les DLC de Pokémon Écarlate et Violet, la stratégie de communication de The Pokémon Company et Nintendo a visiblement été d'en faire le moins possible ces derniers mois. En effet, après une grosse bande-annonce cet été qui nous présentait les deux parties de l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro, cela n'a pas été la folie. L'annonce des nouvelles éditions s'est faite via un simple message sur les réseaux (qui ont été lancées avant même que tout le contenu soit disponible...), de même pour la date de sortie du DLC Le Disque Indigo. Oui, si jamais vous ne suivez pas l'actualité assidument, il arrive la semaine prochaine, le jeudi 14 décembre. La dernière vidéo inédite qui faisait la promotion de son contenu datait des Championnats du Monde Pokémon 2023 et teasait un 19e type Téracristal. À une semaine du lancement, il était donc plus que temps de rappeler au monde que de la nouveauté approche. Il nous a donc été donné rendez-vous ce jeudi à 15h00 pour découvrir un trailer inédit. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, c'est du très lourd que nous a concocté The Pokémon Company pour raviver notre intérêt, mais prenez garde, car les spoilers sont nombreux concernant les contenus déjà sortis, mais aussi certains éléments à venir que vous préféreriez sans doute ne pas connaître.

La vidéo s'ouvre et se termine sur des plans de la Zone Zéro et plus particulièrement avec des passages dévoilant un lieu inconnu au fond du cratère de Paldea, qui devrait donc être rajouté pour l'occasion. En revanche, il faudra jouer pour savoir ce qu'est vraiment ce « trésor », ainsi que le mystérieux pouvoir de Terapagos, sans doute lié au 19e type Téracristal qui n'a pas du tout été abordé. Mais avant ça, il faudra d'abord achever l'intrigue à l'Institut Myrtille où nous retrouverons notre amie Roseille et son jeune frère Kassis dont nous découvrons la nouvelle apparence suite à son gros craquage qui faisait office de cliffhanger du Volume 1 : Le Masque Turquoise. Certaines créatures non dévoilées jusqu'à présent de ce DLC ont d'ailleurs eu droit à leur présentation, à lire en page 2.

Au sein du gigantesque Terra-Dôme et de ses différents biomes, nous pourrons prendre part aux activités Myrtille (le terme « extracurriculaire » employé dans la vidéo et sur le site officiel n'existe pas et fait office d'anglicisme, extrascolaire serait plus correct...). Une fonctionnalité baptisée Synchrotron nous permettra littéralement de prendre le contrôle d'un de nos Pokémon et nous balader avec, ouvrant tout un tas de possibilités pour l'avenir de la licence, mais dont nous voyons mal l'intérêt dans le cas présent puisqu'il est juste question de combattre. Les invités (Champions, enseignants de l'Académie Orange / Raisin) venant au Club de la Ligue Myrtille pourront effectuer des échanges avec nous et combattre (enfin !), tandis que le style de lancer sera à nouveau modifiable. Et une fois le défi de Nérine relevé, qui consiste en une course aérienne contre la montre, nous pourrons voler indéfiniment avec Miraidon et Koraidon. D'ailleurs, tous les combats contre ce Conseil 4 seront en 2v2, promettant un niveau de stratégie intéressant. Tous les Pokémon de départ des différentes générations pourront être capturés dans le Terra-Dôme, comme précédent évoqué.

Mais le plus excitant, surtout pour les nouveaux joueurs, c'est que de nombreux légendaires des anciennes générations vont faire leur retour grâce à un PNJ baptisé Jeffry Andise (humour, tout ça...). En complétant des activités, il nous récompensera par des friandises spéciales servant à attirer ces créatures. Au programme, nous pourrons croiser la route d'Électhor, Sulfura et Artikodin, Entei, Suicune et Raikou, Luiga et Ho-Oh, Groudon, Kyogre et Rayquaza, Latias et Latios, Cobaltium, Terrakium et Viridium, Reshiram, Zekrom et Kyurem, Solgaleo, Lunala et Necrozma, Wushours, Blizzeval et Spectreval. Est-ce que ceux non montrés seront également inclus, wait & see. Hum, il semblerait que Kalos ait été sciemment mis de côté, alors que les autres générations sont concernées... Est-ce que des jeux en lien avec la 6G seraient prévus en 2024 ?

Ce qui est certain, c'est que Dialga et Palkia vont être disponibles dans les Raids Téracristal du 8 au 21 décembre à 23h59, tandis que Darkrai peut être obtenu par Cadeau Mystère en rentrant le code « NEWM00N1SC0M1NG » jusqu'à cette même date. Un Lucario chromatique et une Master Ball sont eux offerts jusqu'au 3 janvier 2024 de la même manière en utilisant « SH1NYBUDDY » pour le premier et la récupération via Internet pour l'objet. Enfin, des apparitions massives de Flabébé, Funécire et Crèmy vont être organisées. Tous les détails sont disponibles en pages suivantes.

Au passage, notez que plusieurs autres codes pour le Cadeau Mystère ont été partagés avec chaque épisode de la mini-série Pokémon : les Vents de Paldea. Pokémon Écarlate et Violet sont eux vendus 44,16 € sur Amazon ou 44,99 € à la Fnac (ici et là) et chez Cdiscount.

