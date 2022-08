Pokémon Écarlate et Violet : Chasse au Trésor à dos de légendaire, mécanique de Téracristallisation, retour des Raids et bien plus en vidéo et en images

L'attente aura longue concernant Pokémon Écarlate et Violet, les deux prochains jeux de Game Freak à destination de la Switch, qui nous ferons entrer dans la 9e Génération de monstres de poche. Dévoilés en février lors du Pokémon Day 2022 révélant alors seulement les starters et montrant la nouvelle région au nom restant inconnu, ils ont eu droit début juin à un trailer qui nous donnait alors leur date de sortie, introduisait un duo de professeurs variant avec la version, une certaine Menzi, 5 créatures inédites dont les deux légendaires figurants sur les jaquettes et du multijoueur à 4 au sein de ce monde ouvert encore bien mystérieux. Plusieurs éléments laissaient alors penser que la thématique du passé et du futur serait au cœur de ces jeux. Le Pokémon Presents de ce mercredi n'a évidemment pas manqué de les mettre en lumière, introduisant bien des nouveautés en partie visibles dans une nouvelle bande-annonce.

La licence prendrait-elle un gros virage avec cette 9G ? En tout cas, ses légendaires Miraidon et Koraidon le pourront, puisqu'ils seront capables de se transformer, notamment en moto pour parcourir la région de Paldea, en plus de pouvoir se mouvoir sur les étendues d'eau, voler et escalader les parois rocheuses. Oui, même en s'y attendant vu toutes les théories sur le sujet, ça fait un choc ! L'artwork représentant la carte de ce monde ouvert a pour l'occasion été partagée, confirmant qu'il s'agit bien d'une représentation de la péninsule ibérique dans l'univers de Pokémon, avec en son centre un mystérieux « cratère » géant sans doute lié à la nouvelle mécanique de jeu (ou alors aussi inutile que le Heylink à Unys).

Oui, la fin du précédent trailer teasait bien le gimmick de cette génération au long à rallonge : la Téracristallisation ! Chaque Pokémon y aura droit, octroyant un bonus lié au type de Téracristal aux attaques du même élément et changeant au passage le type même de notre créature ! Cela risque d'être le gros bazar en stratégie, même si une seule activation est permise par combat. Avec elle, Game Freak a trouvé un moyen de réintroduire ses Raids, cette fois non liés au Dynamax, mais donc à la Téracristallisation. Ces Raids Téracristal auront toutefois comme particularité de s'affranchir du tour par tour et de l'attente de réaction de nos alliés en permettant aux quatre participants d'attaquer continuellement.

Le Poké Portail avec son Club Union servira de son côté à tout ce qui touche au multijoueur, Paldea pouvant être exploré en coopération à 4, avec évidemment la possibilité de combattre et échanger des créatures. La personnalisation de notre personnage sera elle plus accrue que jamais (coupe et couleur de cheveux et des sourcils, quatre uniformes différents académiques, des accessoires).

L'aventure sera elle assez unique, puisqu'enfin notre personnage ira à l'école, il était temps ! Nous serons donc un élève de l'Académie Orange ou Raisin située à Mesaledo, la plus grande ville de la région, plusieurs personnages en rapport ayant été introduits, avec comme grande quête principale la Chasse au Trésor en dehors des heures de classe, ainsi que le retour des combats d'arène face à 8 Champions, dont Grusha maîtrisant le type Glace. Sauf que le monde ouvert permettra de les affronter dans l'ordre voulu, reste à savoir comment les niveaux, les évolutions et la difficulté globale seront gérés.

L'intrigue se déroule selon vos envies Entremêlez trois trames narratives à votre aventure tout en faisant la connaissance de Pokémon inconnus et de personnages uniques. Ces nouveaux opus comportent bien la quête classique des arènes à conquérir dans le but de devenir Maître ou Maîtresse de la Ligue, mais ils ne proposent pas de trajectoire unique. Vous pouvez donc défier les Arènes dans l'ordre que vous souhaitez. Ce n'est pas tout, car deux autres trames narratives vous réservent leur lot d'épreuves et de tribulations. À vous de découvrir quelles histoires vous attendent ! Vous pourrez d'ailleurs passer d'une trame à une autre librement, et ainsi développer votre aventure comme bon vous semble. Défier toutes les Arènes et atteindre le rang Maître sera sans doute une priorité pour certaines personnes, alors que d'autres souhaiteront vivre l'aventure à leur rythme et rencontrer les Pokémon et les habitants de la région. Ainsi, chacun et chacune d'entre vous pourra jouer à sa façon ! Vous permettre de concevoir votre propre histoire est un des points importants de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Le rang Maître La région de Paldea possède sa propre Ligue Pokémon ainsi qu'une classe spéciale composée de Dresseurs et Dresseuses pros ayant atteint le rang Maître. Après s'être entraînés intensivement avec leurs Pokémon, ces individus sont désormais capables d'éblouir le public par leur talent au combat. Des Arènes Pokémon se trouvent dans plusieurs villes de la région, avec à leur tête des Champions et Championnes qui n'attendent qu'à être défiés par des Dresseurs et Dresseuses tels que vous et vos camarades. Il n'y a pas de parcours unique pour les Arènes. Vous pouvez délibérément provoquer un Champion ou une Championne coriace, ou simplement vous rendre dans les Arènes des villes que vous visitez au gré de votre aventure. Cette fois, c'est vous qui tracez votre chemin sur « La voie du Maître » ! Après avoir obtenu les huit badges de la région, vous devrez passer l'examen de maîtrise. Réussissez-le afin de faire reconnaître votre talent et obtenir le rang Maître, ce qui fera de vous l'objet d'admiration de toute la communauté des Dresseurs de la région. Affinez vos compétences avec les nombreux Pokémon, Dresseurs et Dresseuses que vous croisez, avec pour objectif d'atteindre le rang Maître !

Le Motismart sera lui de retour (pour nous jouer un mauvais tour si vous ne l'aimiez pas), affichant la carte et servant de Pokédex. Les nouveautés à ce sujet sont d'ailleurs bien minces, car seuls deux Pokémon inédits ont été dévoilés (Pâtachiot et Balbalèze) aux côtés d'une variante régionale, Axoloto de Paldea.

Par ailleurs, nous savons déjà qu'Embrylex et Dolman seront exclusifs à Pokémon Écarlate, tandis que Draby et Bekaglaçon ne pourront être obtenus que dans Pokémon Violet. Enfin, il sera possible d'y jouer en japonais, coréen, chinois, chinois simplifié, anglais, français, italien, espagnol et allemand.

Pour terminer, sachez qu'un Pikachu spécial possédant Vol et le Téracristal Vol pourra être récupéré par Cadeau Mystère jusqu'au 28 février 2023 (pas besoin du Nintendo Switch Online) et qu'un Lot aventure sera offert aux acheteurs de la version numérique sur l'eShop jusqu'à cette date, comprenant 10 Potions, 5 Total Soin, 3 Rappels, 3 Huiles, un Super Bonbon et une Pépite. Si vous craquez pour le Pack duo physique, deux codes pour recevoir 100 Poké Balls seront fournis.

Pokémon Écarlate et Violet seront de sortie le 18 novembre sur Switch et peuvent d'ores et déjà être précommandés, Amazon les proposant à 44,99 € l'unité. De nombreux visuels et détails plus approfondis concernant chaque élément évoqué sont à retrouver au fil des pages suivantes.

