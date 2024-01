Pokémon Écarlate et Violet : voici comment débloquer l'épilogue du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro

À la suite du lancement du DLC Volume 2 : Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Violet le mois dernier, le datamining a vite révélé la présence d'un contenu inaccessible dans les fichiers de la version 3.0, dont les détails ont évidemment rapidement circulé sur la Toile. The Pokémon Company n'a pas traîné et a alors diffusé une vidéo nous donnant rendez-vous ce jeudi 11 janvier 2024 pour découvrir un épilogue jouable pour Le trésor enfoui de la Zone Zéro prenant place à Septentria aux côtés de Pepper, Pania et Menzi. Le grand jour est arrivé et il aura fallu patienter avant que la firme ne communique sur la marche à suivre pour y accéder, partageant une petite vidéo au passage.

En effet, aucune mise à jour supplémentaire n'a été diffusée, confirmant ainsi que tout était bien déjà inclus. La séquence vidéo prend la forme d'une publicité pour la Baie Pêcha Fabuleuse, nous indiquant sa future disponibilité via le Cadeau Mystère « que cela nous plaise ou non », avant que le visuel soit distordu, ne présageant rien de bon... Vous l'aurez compris, il suffit d'utiliser la fonctionnalité et « Via Internet » pour recevoir l'objet, qui sera alors ajouté à la poche Objets rares et ce même si vous ne possédez pas encore le DLC. Aucune date de fin de distribution n'ayant été donnée, nous ne pouvons que vous conseiller de le récupérer au plus tôt, sans quoi l'accès à ce contenu ne sera pas possible à l'avenir.

Et comme indiqué, une fois les différentes trames scénaristiques achevées, il faut ensuite se rendre à Septentria, dans l'unique ville de Jaderaude, et aller parler non pas à la vieille dame tenant la Boutique Delapêche, mais à l'étrange « bibelot » posé sur son étale, ce qui déclenchera le début de cette petite histoire, qui devrait être la dernière de ces versions.

