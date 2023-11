Pokémon Écarlate et Violet : le DLC Le Disque Indigo enfin daté sans faire de vague

Si The Pokémon Company avait laissé le champ libre au jeu d'enquête Le Retour de Détective Pikachu en octobre, ce sont les principaux épisodes de la licence qui refont enfin parler d'eux pour bien commencer novembre. Après avoir sorti la première partie de l'extension de Pokémon Écarlate et Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro en septembre, baptisée Le Masque Turquoise et dont vous pouvez retrouver nos impressions en fin d'article, c'est sa suite que nous attendons impatiemment pour découvrir le fin mot de l'histoire. Eh bien, sans crier gare, sa date de sortie vient d'être dévoilée.

C'est sans chichi ni tralala qu'un message sur les réseaux de la licence vient tout simplement d'annoncer que le Volume 2 : Le Disque Indigo sortira le 14 décembre 2023 sur Switch. Pas de bande-annonce, aucun détail supplémentaire, nous avons rarement vu aussi peu d'entrain à communiquer sur un tel contenu payant... Il faudra donc repasser pour savoir ce qu'apportera l'encore mystérieux 19e type Téracristal. Alors que c'est ce vendredi 3 novembre que les nouvelles éditions physiques des jeux vont être lancées dans le commerce, qui réuniront l'aventure principale et ces DLC pour pas moins de 94,99 € (par exemple chez Amazon ici et là), le fait de ne pas avoir attendu un mois de plus pour que tout soit sur la cartouche va avoir de quoi en énerver plus d'un...

Si vous possédez déjà Pokémon Écarlate et Violet, l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro est vendue en code au prix de 34,99 € sur Amazon, à la Fnac ou encore chez Cdiscount.

Lire aussi : TEST Pokémon Écarlate et Violet : Le Masque Turquoise, un DLC monstrueux...