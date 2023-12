Pokémon Écarlate et Violet : l'épilogue du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro officialisé et daté, alors qu'il est déjà dans les données...

La semaine dernière, Game Freak et The Pokémon Company sortaient le DLC Volume 2 : Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Violet faisant partie de l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro, une deuxième et dernière partie qui a pu en laisser certains sur leur faim. Pour autant, ceux ayant farfouillé dans les données de la mise à jour 3.0.0 ont découvert un contenu supplémentaire actuellement impossible à déclencher de manière officielle puisqu'il nécessite un objet. Des visuels tournent ainsi déjà sur la Toile et certains pensaient qu'il faudrait patienter jusqu'au Pokémon Day 2024 pour y accéder. Que ce soit en réponse aux leaks ou que tout ait été planifié ainsi en amont, une nouvelle vidéo vient donc d'être mise en ligne pour officialiser cet épilogue et le dater.

Pour découvrir la conclusion de l'histoire mise en place dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, il va donc falloir patienter encore trois semaines, jusqu'au jeudi 11 janvier 2024 à 15h00. Visiblement, notre mère dans le jeu fera office de déclencheur et cette petite aventure supplémentaire nous fera revenir à Septentria, mais cette fois en compagnie de Pepper, Pania et Menzi. C'était l'un des reproches de bien des joueurs d'avoir mis de côté nos camarades, même si c'était pour laisser de la place à Kassis et Roseille. Quant à savoir sur quoi portera l'intrigue, rien de plus n'est dit dans la vidéo, donc nous ne spoilerons évidemment rien, mais notez que la fin nous montre l'un des panneaux sur la légende des Adoramis en se concentrant sur le mystérieux dresseur les accompagnant, puis un mystérieux « objet » posé dans la boutique de Jaderaude...

Pour y accéder, il faudra toutefois avoir terminé le jeu principal et les scénarios principaux des deux parties de l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro, ce qui est logique pour un épilogue. Au moins, ce sera bien mieux qu'un évènement temporaire comme il y en a eu par le passé. D'ici là, vous aurez droit à nos impressions sur Le Disque Indigo et nous ne manquerons pas de parler de cet ajout lorsqu'il sera disponible.

