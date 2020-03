Pokémon Épée et Bouclier : la distribution de Zarude et d'un Celebi chromatique annoncée au Japon

À l'occasion du Pokémon Day 2020, nous avons pu découvrir une nouvelle créature de la 8G, un singe bien énervé répondant au nom de Zarude et qui fera évidemment son arrivée dans Pokémon Épée et Bouclier, le duo de jeux étant bien décidé à rester dans les foyers pendant un bon moment avec l'arrivée cette année de deux DLC réunis dans un Pass d'Extension. Ce Pokémon simiesque et fabuleux a logiquement été confirmé dans la foulée dans Pokémon, le film : Coco à travers une bande-annonce montrant un Celebi chromatique. Il fallait s'en douter, les deux compères vont être distribués dans l'Archipel.

C'est par le biais du site officiel du long-métrage que nous apprenons la nouvelle. À partir du 17 avril, les Japonais pourront acheter en avance leur ticket et obtiendront alors deux codes distincts à rentrer dans Pokémon Épée et Bouclier via le menu Cadeau Mystère. Le premier donnera ainsi accès à cet adorable Celebi chromatique rose au niveau 60 entre le 17 avril et le 30 septembre 2020. Le deuxième servira à acquérir Zarude, là encore au niveau 60, mais pas avant le 15 juin 2020, la date d'expiration du code étant également fixée au 30 septembre.

Nous savions que le DLC L'île solitaire de l'Armure devait voir le jour fin juin, il se pourrait donc que son lancement soit effectif à ce moment-là, même si l'éventualité d'un patch isolé pour rajouter ses données n'est pas à exclure.

En ce qui nous concerne, rien n'a encore été annoncé, mais si jamais vous réussissez à mettre la main sur ces deux codes, ils fonctionneront sur vos versions européennes de Pokémon Épée et Bouclier.