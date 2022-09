Pokémon Épée et Bouclier : une nouvelle distribution de 3 Fabuleux annoncée, voici comment les récupérer

L'attention des fans de la licence Pokémon est désormais tournée vers la 9G qui nous proposera pour la première fois un monde entièrement ouvert dans la région de Paldea de Pokémon Écarlate et Violet, un duo de jeux dont de nombreux détails inédits ont été révélés cette semaine, en plus d'une Switch collector. Pour autant, ce ne sont pas eux qui font l'objet de notre attention à présent, ni même les plus récentes productions parues sur Switch. Non, nous avons droit à un baroud d'honneur de Pokémon Épée et Bouclier, les précédents épisodes principaux, sur lesquels il va être possible de récupérer quelques créatures pour compléter votre Pokédex.

Une nouvelle distribution de trois créatures fabuleuses a été annoncée à travers l'Europe, qui ne se fera pas directement par Internet, mais en rentrant des codes obtenus en boutique via l'option Cadeau Mystère. Pour ne pas changer, il va donc falloir vous rendre dans un magasin Micromania-Zing si vous êtes intéressés par Genesect, Volcanion et Marshadow, sans être forcés d'effectuer un quelconque achat, et ce jusqu'au 30 septembre.

Au passage, une série de distributions concernant l'anime est en cours depuis quelques semaines, permettant de récupérer les Pokémon de l'équipe de Sacha qu'il utilise lors des Masters 8. Hydragon et Dracolosse y ont déjà eu droit et, malheureusement, les codes ont déjà expiré, n'étant actifs que deux semaines. Vous pouvez en revanche encore profiter de celui d'Ectoplasma jusqu'au 15 septembre à 16h59 en rentrant le code GENNGER0GE94. Palarticho et Lucario suivront prochainement.

Si vous n'avez pas encore craqué pour Pokémon Épée et Bouclier, ils sont évidemment toujours en vente sur Amazon à partir de 44,16 €.

Voir aussi : Pokémon Évolutions : le scénario d'Épée et Bouclier prend vie dans le 1er épisode centré sur Tarak et Éthernatos