Pokémon Épée et Bouclier : Shifours et les formes Gigamax des starters dans une nouvelle vidéo de L'île solitaire de l'Armure

À l'occasion de son Nintendo Direct Mini surprise, l'éditeur a notamment évoqué Pokémon Épée et Bouclier et ses deux grosses extensions à venir. Un Pass d'Extension nous fera en effet découvrir deux nouvelles aventures payantes cette année.

Une vidéo est notamment revenue sur L'île solitaire de l'Armure, le premier DLC prévu pour fin juin 2020. L'histoire tournera ici autour d'un dojo où nous pourrons nous entraîner avec le maître Mustar, et surtout débloquer un Pokémon légendaire exclusif, Wushours. Il aura la particularité de pouvoir évoluer en deux formes de Shifours différentes : la forme Poing Final, de type Combat/Ténèbres, et l'autre appelée Mille Poings, de type Combat/Eau. Nous l'apprenons ici, pour valider ces transformations, il faudra triompher de la Tour des Ténèbres ou de la Tour de l'Eau.



Au terme de l'extension, nous obtiendrons sinon la forme Gigantamax de Shifours, mais aussi celle de l'évolution finale de notre starter, associé à une capacité spéciale exclusive. Gorythmic utilisera Percussion G-Max, Pyrobut usera de Pyroball G-Max, et Lézargus pourra déclencher Gâchette G-Max. La vidéo donne enfin un aperçu des tenues et coupes de cheveux que nous pourrons débloquer, ainsi que de nouveaux décors, cadres, effets et emotes pour nos cartes de ligue. Enfin, en plus des tenues de Pikachu et Évoli exclusives au Pass d'Extension, tout achat de celui-ci avant le 31 août vous donnera un accès anticipé à la casquette et aux collants de Tarak, qui pourront sinon être obtenus gratuitement via la fonction Cadeau Mystère après cette date.



Dernier point, en ce moment et jusqu'à fin avril, vous pourrez retrouver Pachyradjah et Duralgon dans les Raids Dynamax de Pokémon Épée, ainsi que Miasmax et Dracaufeu dans ceux de Pokémon Bouclier.

Lire aussi : Pokémon Épée et Bouclier : une mise à jour 1.1.1 disponible