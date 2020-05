Pokémon Épée et Bouclier : le Pikachu Gigamax exclusif à Let's Go disponible temporairement dans les Raids, Évoli et Miaouss suivront

En attendant de découvrir une date de sortie du DLC L'île solitaire de l'Armure ou d'avoir des nouvelles de la distribution de Zarude en dehors du Japon, le duo Pokémon Épée et Bouclier a toujours de quoi occupé sa communauté avec des Raids Dynamax dont les créatures sont en rotation régulière.

Si nous ne relayons habituellement pas toutes les annonces concernant ces changements, celle du jour mérite notre attention, car il est possible d'obtenir une créature d'ordinaire bloquée derrière l'acquisition préalable de Pokémon Let's Go: Pikachu. En effet, à l'annonce des formes Gigamax de la 1G, Game Freak et The Pokémon Company en avaient dévoilé trois particulières non disponibles dans la nature. Pikachu Gigamax en faisait partie aux côtés d'Évoli, demandant de posséder une sauvegarde pour le recevoir, et il peut désormais être combattu dans les Raids jusqu'au 19 mai à 1h59, avec la possibilité d'être chromatique et de disposer de son Talent caché.

Pour qu'il apparaisse dans votre partie, il suffit de vous rendre dans le menu Cadeau Mystère et de sélectionner « Recevoir le Bulletin des Terres Sauvages ». Par la suite, Évoli Gigamax fera lui son apparition du 19 au 25 mai, suivi enfin par le Miaouss Gigamax qui n'était distribué que dans les premiers mois suivant le lancement, du 26 mai au 1er juin.

