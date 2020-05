24H sur GAMERGEN.COM : les remakes de Tony Hawk's, Pikachu Gigamax dans Pokémon Épée et Bouclier, et le framerate d'Assassin's Creed Valhalla

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 12 mai 2020 ?

Avis aux vieux de la vieille, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 auront droit à des remakes. À côté de cela, le Pikachu Gigamax de Pokémon: Let's Go est disponible temporairement dans Pokémon Épée et Bouclier, et un point a été fait sur le framerate d'Assassin's Creed Valhalla sur Xbox Series X.

Dans le reste de l'actualité, les dates des Soldes d’Été 2020 de Steam ont fuité, Sony a dévoilé un label PlayStation Studios, le mode Time Attack de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a été détaillé, Capcom prévoit « plusieurs jeux majeurs » pour cette année, une énorme vidéo de gameplay de Ghost of Tsushima sera diffusée jeudi, la production de nouvelles Switch pourrait ralentir à cause du COVID-19, un point a été fait sur les nouveautés dans Predator: Hunting Grounds, et nous nous sommes penchés sur la nouvelle date de sortie de Marvel's Iron Man VR.

Pour finir, ne loupez pas les soldes du moment sur le Xbox Live.