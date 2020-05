Predator: Hunting Grounds, Dutch aka Arnold Schwarzenegger arrive en DLC, le calendrier des mises à jour détaillé

Le jeu en multijoueur asymétrique Predator: Hunting Grounds est disponible depuis quelques semaines maintenant, et propose des batailles opposant jusqu'à quatre mercenaires contre un Predator. IllFonic nous avait promis un DLC gratuit pour mai et d'autres contenus additionnels pour plus tard, et il n'a pas menti.

En mai, juin, juillet et août, nous aurons à la fois droit à des mises à jour gratuites et des DLC payants, et d'autres apports du genre sont encore prévus pour après. Les festivités commenceront le 26 mai avec une extension tarifée permettant de débloquer le personnage de Dutch, son fusil QR5 Hammerhead et son couteau. Si vous ne connaissez pas Dutch, c'est tout simplement le personnage d'Arnold Schwarzenegger dans le film de 87, qui sera visible ici plus âgé, mais toujours avec les traits de l'acteur !



Le patch qui l'accompagne sera beaucoup plus sommaire, car il apportera seulement des cassettes audio, à débloquer en gagnant des niveaux, nous racontant l'histoire de Dutch depuis la fin du long-métrage. Le cadeau est sympathique pour les fans de la saga, mais pour ceux qui ne jurent que par le gameplay, c'est un peu décevant.

Les futures mises à jour ajouteront tout de même des armes, modes et plus encore, tandis que les DLC se concentreront sur les personnages.

