Predator: Hunting Grounds, quelques astuces pour bien massacrer vos adversaires ce week-end

Pendant quelques jours, vous pouvez essayer Predator: Hunting Grounds sur PlayStation 4 et PC. Après plusieurs points abordés récemment, le Lead Designer Jordan Mathewson revient sur cette petite expérience et partage des astuces pour bien dompter cette version d'essai.

Mais arrêtons de parler et passons directement au concret !

Concentration





En tout premier lieu, concentrez-vous sur vos objectifs pour gagner la partie. Si vous jouez le Predator, votre mission est simple : éliminer le Commando et récupérer vos trophées. Il n’y a que ça qui compte. Si vous jouez le Commando, vous devrez accomplir des objectifs précis face à l’IA. Menez-les à bien et échappez-vous pour remporter la partie. Vous avez totalement le droit de chasser le Predator, ce qui vous accordera plus d’EXP, mais le risque en vaut-il la chandelle quand on joue pour gagner ?

Commando





Restez groupés, mais pas trop – Rester à proximité les uns des autres pour s’entraider est impératif. Si le Predator arrive à attaquer un joueur, le reste du Commando peut rapidement riposter ou le prendre en chasse. Quand un joueur tombe, deux autres repoussent le Predator tandis que le dernier joueur soigne le blessé, puis le Commando se regroupe. Si le groupe se sépare, le Predator peut poser des pièges en utilisant les joueurs au sol comme appâts, ce qui ne se finit jamais bien. Et bien sûr, rester trop près les uns des autres vous expose aux dégâts des tirs de plasma.

Restez toujours camouflés – Vous vous rappelez quand Dutch s’enduit de boue pour se cacher du Predator dans le premier film ? Vous pouvez le faire dans le jeu ! Les zones boueuses ne sont pas rares dans la jungle, alors camouflez-vous avec de la boue pour échapper à la vision thermique du Predator. Le Predator peut facilement rater un membre du Commando couvert de boue s’il utilise sa fameuse vision thermique que l’on peut voir dans les films. Cela évite au Predator de vous scanner automatiquement si vous êtes proche de lui. C’est également un bon moyen de faire disparaître votre silhouette dans le décor et d’échapper à la vue du Predator. L’IA elle aussi aura plus de mal à vous détecter.

Voir sans être vu – Si vous ne pouvez pas communiquer via le chat, vous pouvez utiliser le système de repérage pour informer vos équipiers de ce que vous voyez, qu’il s’agisse d’une trousse de soins cachée, d’IA ennemies ou du Predator qui saute d’arbre en arbre. Il est plus facile d’agir vite si tout le monde voit la menace.

Rôles et classes – Dans un Commando efficace, chaque joueur connaît son rôle et sait utiliser les points forts de sa classe. Durant l’essai, vous pourrez choisir 3 des 4 classes qui seront proposées dans le jeu complet : Assaut, Soutien ou Éclaireur. L’Éclaireur est rapide et agile, il peut partir devant le groupe pour découvrir des objets utiles et terminer des objectifs. L’Assaut est une classe polyvalente qui peut couvrir l’Éclaireur, l’aider à terminer des missions, combattre les IA ennemies et se tenir prêt quand ça tourne mal. Enfin, le Soutien peut porter plus d’équipements utiles pour ravitailler l’équipe, aider à atténuer les dégâts dans les gros combats face aux IA et attirer l’attention du Predator. Une équipe bien structurée poussera le Predator à faire très attention.

Continuez d’avancer – Ne vous arrêtez pas. Plus vous vous déplacerez, plus le Predator aura du mal à vous trouver. Si la mission avance, ne restez pas sur place et n’attendez pas pour rien.

Predator

Predator





Traquez vos proies – Le mode de vision du Predator est son meilleur outil pour traquer ses proies. Ce mode permet au Predator de voir les sons anormaux (coups de feu, explosions, etc.) de très loin et de cibler le chaos potentiellement causé par le Commando. Le Predator peut également utiliser la localisation de cible, une capacité à rechargement qui envoie une pulsation d’énergie permettant de révéler la position générale des membres du Commando sur la carte.

Une fois plus près, les membres du Commando ciblés seront scannés et marqués pour les différencier des cibles PNJ. Faites cependant attention : ne vous reposez pas uniquement sur ces systèmes qui peuvent s’avérer inefficaces si les membres du Commando se camouflent dans la boue ou s’équipent de silencieux.

Choisissez vos combats – Vos tentatives ne marcheront pas toutes. Si vous sentez que les choses dérapent, n’ayez pas peur de battre en retraite pour vous soigner et recharger vos armes. Le Commando pourra alors poursuivre sa mission et se concentrer sur les PNJ ennemis, cela vous donnera l’occasion d’élaborer une nouvelle stratégie et de reprendre la chasse. Un Commando au complet est lourdement armé et éliminera rapidement un Predator en travaillant en équipe, alors méfiez-vous des combats rapprochés en zone dégagée.

Embrouillez le Commando – Utilisez la jungle et les arbres à votre avantage. Mélangez vos styles et angles d’approche afin que le Commando ne devine jamais d’où viendra votre prochaine attaque. S’ils vous repèrent dans les arbres d’un côté du campement, descendez, faites le tour du campement et attaquez à partir d’un angle complètement différent.

Prenez votre temps – Jouez sur la durée. En tant que Predator, vous avez l’avantage de n’avoir qu’un seul objectif : tuer vos proies. Vous pourrez profiter du fait que le Commando est concentré sur ses objectifs et sur les vagues d’ennemis pour préparer vos attaques et attendre le bon moment pour frapper. Il sera facile pour le Commando d’éliminer le meilleur des Predators si ce dernier charge dès le début de la partie. Attendez plutôt que leurs munitions s’épuisent pour avoir de meilleures chances de l’emporter. Il suffit parfois de titiller les ennemis à distance plusieurs fois pendant la partie pour épuiser leurs trousses de soins. Sachez aussi que plus vos proies progressent dans leur mission, plus ils rapporteront de points. Une autre bonne raison d’attendre avant de frapper.