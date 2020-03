Predator: Hunting Grounds, plusieurs gros points à retenir avant de vous lancer dans la démo ce week-end

Souvenez-vous, en février dernier, nous apprenions la venue d'une démo jouable de Predator: Hunting Ground, sous forme de week-end d'essai gratuit. Comme c'est bientôt le top départ, le Lead Designer du jeu, Jordan Mathewson, souhaite faire le point sur cette petite expérience. Avant toute chose, rappelons qu'il faut être abonné au PlayStation Plus (sur PS4) pour jouer.

Nous pourrons donc découvrir les choses suivantes :

La carte

Prolifération est nichée au cœur des montagnes sud-américaines. En pénétrant sur la carte, vous serez frappé par l’aspect oppressant de la jungle. Vous vous sentirez un peu perdu lorsque vous essaierez de vous frayer un chemin dans la jungle ou dans les arbres, selon le personnage que vous incarnez.

Ce coin étouffant et isolé de la forêt abrite de nombreux guérilleros hostiles et des agents du Projet Stargazer, un ancien programme gouvernemental qui tente maintenant de tirer un profit financier de la découverte de technologies extraterrestres. Les joueurs du Commando et le Predator devront combattre ces dangereux ennemis tout en s’affrontant.

L’occupation de cette vallée cachée a permis de découvrir une multitude de ruines anciennes cachées autour d’une rivière sinueuse. Quelque chose dans ce lieu semble permettre aux températures de grimper plus haut que partout ailleurs dans ces montagnes… Pour le Predator, c’est donc un endroit parfait pour chasser.

Faites équipe contre le Predator

Si vous choisissez d’incarner un membre du Commando, sachez qu’il ne s’agit pas d’un groupe de soldats ordinaire. Ce groupe d’élite est extrêmement meurtrier. Bien qu’il soit très difficile d’affronter le Predator en tête-à-tête, vous pouvez travailler en équipe pour renverser la situation ou pour mener à bien la mission et vous échapper. Chaque fois que vous entrez dans la jungle, l’une des nombreuses missions est sélectionnée au hasard pour vous offrir une expérience de jeu constamment renouvelée. Chaque mission consiste en plusieurs petits objectifs qui doivent être atteints afin d’atteindre l’hélicoptère.

Dans une mission, vous et votre équipe devrez couper l’approvisionnement en carburant des guérilleros locaux, qui achètent des quantités massives de carburant sur le marché noir auprès d’un contact mystérieux. Vous devrez trouver les réserves de carburant et les détruire, ce qui perturbera à court terme les opérations dans la région. Une fois le carburant détruit, vous devrez trouver le fournisseur et l’éliminer. En plus de cette mission, et de la chasse au Predator si vous le souhaitez, vous pourrez être amené à accomplir de multiples autres missions aléatoires, comme saboter un coûteux panneau solaire dans les camps ennemis, détruire des stocks d’armes dangereuses, brûler des narcotiques, nettoyer des sources d’eau contaminées, et bien d’autres encore.

Il y a quatre classes de Commando dans Predator: Hunting Grounds, et pendant ce week-end d’essai, nous en présenterons trois : Assaut, Éclaireur et Soutien. La classe Assaut est équilibrée et parfaite pour ceux qui veulent diriger l’équipe. Si vous aimez la discrétion, choisissez l’Éclaireur, un soldat rapide et agile qui peut parcourir rapidement de grandes distances. Enfin, vous pouvez choisir d’incarner un soldat de Soutien, un membre de Commando capable d’absorber les dégâts grâce à sa résistance et sa santé hors-normes. En plus de choisir votre classe de commando, vous pouvez faire votre choix parmi une large gamme d’armes offrant différentes options tactiques. Pendant le week-end d’essai, vous pourrez choisir parmi une sélection de chaque catégorie de type d’arme, par exemple le fusil de chasse, d’assaut, de précision, etc.

Au fur et à mesure que vous progresserez, vous pourrez débloquer des améliorations telles que des lunettes, des chargeurs supplémentaires et des silencieux pour améliorer leur efficacité. Pendant le week-end d’essai, n’oubliez pas qu’en tant que membre du Commando, vous aurez à votre disposition des trousses médicales, des munitions et d’autres outils. Ces outils s’avéreront utiles lors des combats avec les forces ennemies de l’IA, et le Predator qui est quelque part en train de vous traquer !

Partez en chasse avec le Predator

Mais si vous préférez vous élancer dans la jungle en incarnant un Predator, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Vous êtes peut-être un chasseur, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être une proie. Votre mission dans ce jeu est d’obtenir les plus beaux trophées. Quand je dis trophée… je parle du crâne de vos proies. Il faudra faire vos preuves.

Dans Predator: Hunting Grounds, il existe trois classes de Predator : le Chasseur, le Berserker et l’Éclaireur. Chaque classe a ses forces et ses faiblesses. Pendant le week-end d’essai, vous pourrez vous déplacer d’arbre en arbre en tant que Chasseur. Cette classe de prédateurs est bien équilibrée et ce guerrier polyvalent est capable d’affronter facilement un certain nombre de situations. Les joueurs pourront choisir entre le Chasseur femelle et le Chasseur mâle et pourront même sélectionner différentes armures pour personnaliser leur style.

En tant que traqueur le plus meurtrier de l’univers, vous avez accès à une pléthore de technologies et d’armements futuristes. L’arsenal classique sera la base de chaque équipement de Predator. Le canon à plasma pour le combat à distance, les lames de poignet pour les rencontres rapprochées, le mode de vision infrarouge pour traquer votre proie, et le camouflage avancé pour rester furtif. D’autres armes, avantages et équipements seront débloqués au fur et à mesure de la progression des joueurs, comme le disque de combat, la lance de chasse et bien plus.

Et, ne vous inquiétez pas, si le Commando vous met en fâcheuse posture, vous avez une dernière chance de ruiner ses efforts en utilisant votre système d’autodestruction.