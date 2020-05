Assassin's Creed Valhalla : un framerate à 30 fps garanti sur Xbox Series X, mais pas plus

UBI content de nous sortir que le jeu tournera bien à 30fps, non mais ils se foutent de nous ou quoi ?

12 teraflops sur un jeu cross gen pour ne même pas mouliner le tout à 30fps, la bonne blague.



Qu'ils disent plutôt qu'ils ne veulent pas s'emmerder à optimiser le tout sur séries x et mobiliser du monde là dessus ce sera plus franc...



Les derniers Assassins tournent déjà en 4K presque native sur One x, à un moment donné va falloir s'énerver un peu plus que ça sur next gen Ubi hein !



Perso pas d'achat pour moi si le jeu ne tourne pas en 30fps, plein le c...de ce frame rate de m...