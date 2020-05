Ghost of Tsushima : un State of Play de 18 minutes pour tout savoir du jeu ce jeudi

Histoire d'apporter sa version des Nintendo Direct et Inside Xbox, PlayStation propose de temps à autre des State of Play offrant un regard sur plusieurs titres à venir de son catalogue. Il va néanmoins décliner son format de base pour se consacrer à un seul et unique jeu dans son prochain numéro.

Nous avons rendez-vous ce jeudi 14 mai à 22h00 heure française sur Twitch et YouTube pour un épisode spécial de State of Play, dédié à une grosse exclusivité à venir. Non, il ne s'agit pas de la prochaine au catalogue, The Last of Us Part II, mais bien de la suivante, Ghost of Tsushima ! Le titre de Sucker Punch a visiblement encore bien des choses à nous apprendre, car la séquence pré-enregistrée durera tout de même 18 minutes.

Histoire de ne pas donner lieu à de fausses rumeurs, PlayStation se montre très clair : « cet épisode ne contiendra aucune info sur la PS5, ni aucune nouvelle fracassante, il sera uniquement consacré au nouveau jeu en monde ouvert de Sucker Punch ». Au moins, nous savons à quoi nous en tenir. Pour rappel, la date de sortie de Ghost of Tsushima est calée au 17 juillet 2020 sur PS4.