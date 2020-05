Switch : la production de nouvelles consoles pourrait ralentir à cause du COVID-19, une pénurie à prévoir ?

Nintendo est en difficulté pour répondre à toutes les commandes de Switch, causant notamment une inflation des prix en ligne, même par chez nous. Les problèmes logistiques sont d'autant plus difficiles à gérer que la demande a augmenté avec le confinement obligatoire dans certains pays. Le constructeur espérait ainsi vite se sortir de cette situation pour produire encore plus de Switch en 2020 qu'en 2019.

Tout ne sera visiblement pas aussi facile, car d'après le très sérieux média Bloomberg, l'assemblage de nouvelles consoles va être rendu compliqué ces prochains mois. D'après les journalistes, la fermeture temporaire d'usines en Malaisie et aux Philippines va l'empêcher de récupérer autant de circuits imprimés et de composants passifs que prévu, et donc potentiellement retarder la distribution de machines neuves.

La tension vient tout juste de se relâcher en Malaisie, où les entreprises du secteur secondaire ont été autorisées à rouvrir depuis le 4 mai. Mais toutes n'ont pas encore atteint les niveaux d'exigences sanitaires demandés par le gouvernement pour exercer, et l'activité restera limitée au moins jusqu'au 9 juin. Aux Philippines, une partie du confinement pourrait être levée à partir du 15 mai, mais là encore, l'activité professionnelle restera compliquée.

Les effets sur la production de Switch pourrait ainsi se répercuter sur plusieurs mois, et causer d'éventuels soucis d'approvisionnement dans certains pays où la demande est forte. Sachant que l'offre est déjà inférieure à la demande, la Nintendo Switch pourrait ainsi devenir une denrée rare en 2020... Mais vous commencez à le savoir : en attendant que nous sortions pleinement de la crise du COVID-19, une amélioration comme une aggravation de la situation sont possibles.

