Xenoblade Chronicles: Definitive Edition aura son mode Time Attack, détaillé et imagé

Parmi les nouveautés de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, la plus mise en valeur est sans conteste l'épilogue Un avenir commun, qui ajoutera un nouveau pan scénaristique à l'histoire. Pour autant, le jeu de base bénéficiera lui aussi d'ajouts à même de satisfaire les joueurs l'ayant déjà retourné sur Wii ou New 3DS. C'est ainsi que nous apprenons par le biais du compte Twitter officiel qu'un mode Time Attack est désormais inclus !

Comme son nom l'indique, il demandera de vaincre des vagues d'ennemis dans un temps donné et est accessible depuis la Colonie 9 près du four via un portail, donc à priori disponible dès les premières heures de jeu. En parlant à un vieux Nopon, il sera possible de sélectionner différents défis, la liste gonflant au fil de la progression dans le scénario, répartis en deux types : Libre (choix des personnages de l'équipe et pas de restriction) et Limité (niveau du groupe et membres pouvant être fixés par exemple). Selon nos performances, une note sera attribuée, jusqu'à S visiblement, avec diverses récompenses à la clé dont des cristaux Nopons, servant de monnaie d'échange contre de l'équipement et bien d'autres choses, comme les costumes présentés en images en page suivante.

Pour expérimenter tout ça, encore un peu de patience, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est attendu le 29 mai sur Switch.

