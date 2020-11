Pokémon Épée et Bouclier : toute l'aventure résumée en une vidéo, les dernières créatures de la 8G officialisées

Lors de l'annonce des derniers détails concernant le Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier, The Pokémon Company en avait profité pour dévoiler un pack regroupant ces deux éléments sur une seule cartouche, pour une sortie prévue le 6 novembre. Nous y sommes, et à cette occasion, une bande-annonce spéciale reprenant la chanson Acacia de Bump of Chicken a été diffusée.

Celle-ci retrace tout notre périple de joueur à Galar, région de cette huitième génération de créatures. Cela passe donc évidemment par les affrontements du Défi des Arènes et les combats Dynamax au sein des arènes ; l'entraînement à Isolarmure avec Wushours, Sophora ou Saturnin, et Mustar ; ainsi que nos aventures à Couronneige avec Dhilan, où la capture de légendaires est reine. D'ailleurs, les derniers Pokémon encore non dévoilés officiellement jusqu'à ce jour le sont enfin, à savoir Blizzeval, Spectreval et les deux « fusions » avec Sylveroy en formes Cavalier du Froid et Cavalier d'Effroi. Les artworks officiels, différents visuels et les descriptions de ces créatures ont au passage été diffusés sur le site, à retrouver en page suivante.

Le bundle regroupant le Pass d'Extension et Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier est vendu 69,99 € à la Fnac. Et n'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au 30 novembre pour récupérer les Pikachu à casquette !

