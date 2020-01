Pokémon GO : du changement intéressant pour le gameplay en combat

Avec Pokémon GO, nous sommes plus habitués aux évènements et aux apparitions de créatures qu'aux changements de fond, mais Niantic n'en oublie pas pour autant le cœur de l'expérience, à savoir le gameplay.

Il s'intéresse plus particulièrement aux combats cette semaine, avec une mise à jour intéressante qui va peut-être changer vos stratégies. Outre des ajouts ou retours d'attaques pour certains spécimens, le patch modifie surtout l'ordre de priorité des mouvements : si une Attaque Chargée ou un échange est prévu après une Attaque Immédiate, il sera désormais placé dans une file d'attente et non remplacé en cas de déclenchement d'Attaque Rapide. Ces modifications sont là pour préparer « l'arrivée d'une nouvelle fonction passionnante », sûrement la Ligue de Combat GO.

Mises à jour du système de combat Nous allons lancer un dernier batch de modifications des combats de Dresseurs, afin de préparer l'arrivée d'une nouvelle fonction passionnante. Les Attaques Chargées et les échanges de Pokémon en combat seront désormais placées en file d'attente et activées à la fin de l'Attaque Immédiate en cours, et ne seront pas remplacées par les Attaques Rapides suivantes.

Certains bugs visuels dans les batailles ont été corrigés. Changements pour certaines attaques dans Pokémon GO Il y a eu des mises à jour concernant les attaques suivantes dans Pokémon GO. Mégacorne - Cette attaque chargée de type Insecte inflige désormais plus de dégâts.

Change Éclair - Cette Attaque Immédiate de type Électrik s'active et génère de l'énergie plus rapidement. Nouvelles attaques dans Pokémon GO Certains Pokémon seront bientôt capables d'apprendre des attaques encore inédites dans Pokémon GO ! Flying Press - Il semblerait que cette Attaque Chargée de type Combat ait surgi dans le monde de Pokémon GO ! Cependant, nous n'avons pas encore déterminé quel Pokémon est capable de l'apprendre... Nous enquêtons à ce sujet, alors restez à l'écoute ! Pokémon pouvant apprendre de nouvelles attaques Les Pokémon suivants pourront apprendre des attaques auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant. Posipi et Négapi : Nœud Herbe - Cette Attaque Chargéee de type Plante aidera les Pokémon Acclameurs à contrer les Pokémon de type Sol qui pourraient leur causer des problèmes dans la Ligue Super.

Lanturn : Étincelle - Lanturn n'avait auparavant pas d'attaque de type Électrik de puissance comparable à ses attaques de type Eau. Étincelle devrait faire de Lanturn un meneur puissant et l'aidera à contrer Azumarill avec des dégâts super-efficaces et à toucher Altaria avec des dégâts neutres.

Pharamp : Poing-Éclair - Cette Attaque Chargée fera de Pharamp un puissant offensif de type Électrik dans les Ligues Super et Hyper.

Maskadra : Bulles d'O - Cette Attaque Chargée de type Eau donnera à Maskadra une attaque diversifiée pour contrer les Pokémon de type Feu et Roche qui pourraient causer des ennuis à ce Pokémon de type Insecte et Vol.

Apireine : Taillade et Lame d'Air - L'ajout de ces attaques de type Insecte et Vol donne à Apireine un coup de pouce en puissance, puisque ces attaques correspondent aux types d'Apireine, rendant ce Pokémon plus viable au combat. Pokémon pouvant réapprendre d'anciennes attaques Certains Pokémon originaires de Kanto, faisant partie des tout premiers Pokémon disponibles dans Pokémon GO, ont vu leurs attaques changer drastiquement au fil du temps ! Nous redonnons accès à certaines des attaques les plus puissantes que quelques-uns de ces Pokémon pouvaient connaître en 2016, afin qu'elles soient accessibles aux joueurs qui nous ont rejoints depuis. Nous ferons en sorte de rajouter davantage d'anciennes attaques à l'avenir. Raichu : Éclair

Magnéton : Éclair, Coup d'Jus

Aéromite : Crochet Venin

Spectrum : Ball'Ombre

Hypnomade : Ball'Ombre

