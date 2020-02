Pokémon : le top 10 officiel des Pokémon préférés des internautes dévoilé, et il y a des surprises !

Bien des magazines, sites spécialisés et autres se sont risqué à établir le classement favori des Pokémon préféré de leur public. En amont du Pokémon Day 2020, The Pokémon Company s'est associé à Google pour organiser le vote le plus large sur ce sujet, alors que l'intégralité du Pokédex pouvait être élu, à raison d'un Pokémon sélectionné pour chaque génération.

L'Élection des Pokémon de l'Année de Google s'est déroulée au début du mois de février, et les résultats sont donc communiqués en ce jour de 24e anniversaire de la saga. 890 créatures étaient éligibles, et 6 608 215 millions d'internautes ont exprimé leur choix : voici désormais le classement 2020 des Pokémon préférés des joueurs du monde entier, et il y a des surprises !

Classement Pokémon 10 Ectoplasma 9 Gardevoir 8 Rayquaza 7 Carchacrok 6 Nymphali 5 Noctali 4 Dracaufeu 3 Mimiqui 2 Lucario 1 Amphinobi

Seulement deux Pokémon de la première génération, des créatures plus récentes et forcément moins connues qui finissent très haut, pas de noms phares comme Pikachu et Mewtwo, et une première position trustée par Amphinobi... Ce top 10 n'a pas vraiment de logique, et souffre sûrement du fait que les Dresseurs étaient amenés à choisir leur Pokémon favori pour chaque génération : si certains spécimens font peut-être l'unanimité au sein de leur génération, ils n'auraient peut-être pas été choisis directement en étant opposés à l'ensemble du Pokédex.

Notez aussi qu'il était possible de voter facilement plusieurs fois pour l'ensemble des catégories, alors il n'est pas non plus impossible que des fans se soient liés pour mettre en avant un ou plusieurs de ces monstres. Malgré tout, êtes-vous satisfaits par ce top 10 des Pokémon préférés des internautes ?