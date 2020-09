Power Rangers: Battle for the Grid, Lauren Shiba de Super Samurai intègre le roster avec la mise à jour 2.4

C'est en mai dernier que nWay annonçait un troisième Season Pass pour Power Rangers: Battle for the Grid, son jeu de combat mettant en scène les personnages des fameuses séries américaines dont les droits sont désormais détenues par Hasbro. Les joueurs ont pu depuis poser leurs mains sur Robert « RJ » James venu de Jungle Fury, et c'est à présent au tour d'une autre Ranger de faire son entrée.

Comme prévu, c'est donc Lauren Shiba sous son apparence de Ranger rouge Samurai qui peut dès à présent être achetée 5,99 € à l'unité ou bien sans frais supplémentaires si vous avez déjà le Season Three Pass vendu 14,99 €. Ses combos au sabre bien vifs sont ainsi mis en scène dans une bande-annonce de gameplay à l'ambiance sonore typiquement japonaise, remixant le thème bien connu de la licence. Son ajout a été effectué via la mise à jour 2.4, apportant un équilibrage d'une partie du roster et réglant quelques soucis.

Il ne reste plus qu'un dernier personnage attendu dans Power Rangers: Battle for the Grid, qui devrait être Scorpina à moins d'une grosse surprise. Si vous aimez la licence et êtes également fans des Tortues Ninja, sachez qu'un comics va voir le jour chez HiComics (Bragelonne) le 14 octobre prochain, disponible en précommande à 16,90 € sur le site de la Fnac.

Lire aussi : Power Rangers: Battle for the Grid, une nouvelle édition collector annoncée chez Maximum Games sur consoles, qui laisse perplexe