Pragmata : les notes de la presse anglophone

Une réception critique très positive





Pragmata démarre fort avec un score Metacritic de 86, confirmant un accueil globalement très favorable de la presse spécialisée. Plusieurs médias influents saluent une proposition audacieuse et rafraîchissante, portée par une direction claire et assumée. Des sites comme Metro ou The Gamer montent même jusqu’à 9/10, mettant en avant un gameplay fun, immédiat et terriblement efficace. L’expérience est décrite comme old-school dans son approche, mais moderne dans ses idées, un mélange qui séduit immédiatement.

Un gameplay innovant qui fait la différence





Le cœur de l’expérience repose sur un système hybride mêlant tir et hacking en temps réel, souvent cité comme l’un des points forts majeurs du jeu. Cette mécanique apporte une vraie fraîcheur au genre du jeu d’action à la troisième personne, au point de rendre certaines productions concurrentes plus classiques.

IGN souligne notamment la puissance et la satisfaction des phases de tir, enrichies par un système de puzzles en temps réel qui vient dynamiser l’action. De son côté, TSA évoque un gameplay qui élève clairement le niveau, tandis que GameInformer salue une formule suffisamment solide pour tenir sur la durée, malgré une légère répétitivité en fin de parcours. Au-delà du gameplay, le duo de personnages et leur relation apportent une touche émotionnelle, même si certains médias estiment que le scénario reste plus classique dans sa construction.

Une nouvelle licence ambitieuse qui marque les esprits





Capcom réussit ici un pari risqué, proposer une toute nouvelle licence avec des mécaniques inédites. Une prise de risque saluée par la presse, qui voit en Pragmata un exemple rare d’innovation dans une industrie souvent prudente. Si tout n’est pas parfait, notamment sur l’écriture ou la répétitivité de certaines séquences, l’ensemble reste suffisamment solide pour captiver jusqu’au bout, avec une durée de vie d’environ 15 heures et du contenu supplémentaire pour prolonger l’expérience.

Pragmata s’impose ainsi comme une réussite notable, portée par une identité forte et un gameplay marquant. Bref, ce premier essai ne laisse pas indifférent et ouvre la voie à de nouvelles ambitions chez Capcom.