PREVIEW Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, la guerre ne change (presque) jamais

Lors de l'E3 2021, Nintendo nous avait bien surpris, notamment en dévoilant Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, une compilation de deux jeux de stratégie au tour par tour de la GBA sous la forme d'un remake. Malheureusement, un premier report en a entraîné un autre en raison de l'actualité géopolitique mondiale et ce n'est donc qu'en ce mois d'avril 2023 que les joueurs vont enfin pouvoir (re)découvrir ces très bons titres d'Intelligent Systems. 15 ans après Dark Conflict, le retour de la licence ne peut faire que plaisir ! De notre côté, nous avons déjà pu débuter la Campagne du premier épisode et allons donc vous livrer nos premières impressions en attendant notre test complet, de quoi nous changer un peu des Fire Emblem. En effet, dans les deux Advance Wars qui nous concernent, pas de généraux uniques sur le champ de bataille, mais des unités de divers types, dirigées par un Général que nous choisissons ou non et qui dispose d'un pouvoir lui étant propre, activable une fois la jauge dédiée remplie. La différence est bien palpable, donnant davantage ce sentiment de partie d'échecs où chaque coup doit bien être calculé pour limiter les pertes et atteindre l'objectif, consistant généralement à vaincre toutes les unités ennemies ou capturer leur QG, voire un certain nombre d'infrastructures.

Un remake fidèle à l'original, non dénué de modifications et ajouts bienvenus.

Outre le lifting graphique, plutôt agréable et qui ne dénature pas trop le style de l'époque, nous notons l'ajout de soldats ayant la peau noire et ce peu importe le camp. Les unités de chaque faction ont désormais chacune leur style sur le terrain quadrillé et plus seulement pendant les face-à-face, ce qui se remarque surtout avec l'esthétique asiatique de Gold Comet. Oui, vous avez bien lu et il n'y a pas d'erreur, Yellow Comet a été renommée, allez savoir pourquoi. De même, l'abréviation VBT est devenue VBTT (véhicule blindé de transport de troupes), bien plus exacte. Rien de bien méchant, mais c'est un coup à prendre. Les arrière-plans sont eux bien plus détaillés, un vrai régal, tandis que les limites du terrain de jeu prennent la forme d'un plateau, comme si nous inspections une carte à l'abri dans notre QG. Mais ce qui nous a bien surpris, c'est la présence d'un léger doublage pour les personnages et en français qui plus est ! Toutes les lignes de texte ne le sont pas, mais cela apporte tout de même un petit plus appréciable, surtout que les voix sont assez bonnes.

Les plus grosses modifications que nous avons pu constater concernant donc le début de la Campagne d'Advance Wars. En effet, seules trois cartes servent désormais de tutoriels avec Nell, tandis que trois autres ont été reprises de l'Entraînement du jeu d'origine et font office de premières missions, le reste n'existant visiblement plus. L'introduction est bien plus naturelle et des explications continuent de nous être proposées par la suite, de quoi compenser les retraits. Au passage, hormis lors des trois tutos où le nom de notre compte Switch fait office de pseudo, nous ne sommes plus impliqués dans les dialogues au profit d'Andy. Le caractère de cette jeune recrue de l'armée d'Orange Star nous apparaît quelque peu changé et pas pour le mieux, le faisant davantage passer pour un neuneu, ce que renforcent ses petites animations. Nous n'avions pourtant pas conservé ce souvenir de lui.

Au-delà de cette amorce revisitée, le reste de la Campagne est pour le moment identique à l'original (à une unité près ajoutée sur une carte à minima), avec toujours un embranchement lorsque Max débarque et des missions supplémentaires avec Sonja dont les conditions de déblocage restent à priori identiques, à moins qu'elles aient été incluses pour tous. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous est donné la possibilité de rejouer chaque niveau pour améliorer notre score, sans toutefois pouvoir prendre part à ceux de l'autre route. Nous croisons les doigts pour qu'une option le permette une fois la Campagne terminée, en sachant qu'un pourcentage de complétion est indiqué en la sélectionnant et qu'il n'y a qu'une sauvegarde. Notez aussi qu'en plus de la difficulté de base dite Facile, il est aussi possible de jouer en Classique et d'en changer à tout moment. La rejouabilité passe également par le rang en fin de mission, lié au nombre de points reçus sur 300, prenant toujours en compte la vitesse, la force et la technique). Sinon, une option pour recommencer le tour est présente, pratique en cas de mauvaise décision.

Nos premières impressions : Bon ! Un remake fidèle à l'original, non dénué de modifications et ajouts bienvenus, c'est ce vers quoi se dirige cet Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, et nous n'en demandons pas beaucoup plus après tout, le simple fait de retrouver la licence étant déjà louable. En revanche, nous n'aurions pas été contre quelques légères options d'ergonomie supplémentaires comme la possibilité de prévisualiser la zone de jeu avant de sélectionner notre Général plutôt que devoir quitter et recommencer la mission si cela ne nous convient pas. Il nous reste encore bien des combats à mener avant de crier victoire, alors sur ce, rompez !

