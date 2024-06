PREVIEW ASTRO BOT nous a mis des étoiles plein les yeux !

Depuis 2013, la Team Asobi de Nicolas Doucet amuse les joueurs avec ses expériences vidéoludiques tirant partie du matériel à sa disposition : DualShock 4 et PS Camera dans The Playroom, PSVR pour la version en réalité virtuelle et Astro Bot Rescue Mission, et enfin la DualSense de la PS5 pour Astro's Playroom. Des simples Bots de ses débuts aux courtes aventures d'Astro, le studio s'est donc forgé une identité avec cette mascotte moderne de l'univers PlayStation qui est fortement appréciée des joueurs. C'est donc avec grand plaisir que nous avons accueilli la récente annonce d'ASTRO BOT, un jeu de plateforme complet au contenu bien plus conséquent qu'auparavant. Dans le cadre du Summer Game Fest, nous avons été invité dans les locaux de Sony Interactive Entertainment afin de tester cinq niveaux de difficulté variable durant une session d'environ 45 minutes. Vous l'avez lu à notre titre, cette charmante production n'a pas eu de mal à nous mettre des étoiles plein les yeux et le sourire aux lèvres, reprenant les bases déjà établies en termes de contrôles et world design, avec un enrobage visuel toujours aussi enchanteur et coloré, riche en détails et animations. Bref, un vrai petit bonbon.

ASTRO BOT a tout d'un excellent jeu de plateforme.

Avant toute chose, un mot sur la structure globale de cette aventure spatiale dont nous avons eu un léger aperçu. L'écran de sélection des mondes est organisé autour d'une planète où le vaisseau PlayStation 5 d'Astro s'est crashé comme montré dans la première bande-annonce, qui devrait faire office de hub à la manière de la Place du CPU. Six galaxies l'entourent (poulpe, oiseau, gorille, caméléon, serpent et une sorte de singularité façon trou noir) et c'est donc dans la première d'entre elles que nous avons pu nous rendre aux commandes d'Astro sur son vaisseau DualSense. Arrivé dans le Système Tentacule, différentes planètes sont donc affichées et, du moins dans le cadre de cette démo, une seule était donc débloquée, les autres ayant un cadenas et ne se laissant donc admirer que depuis l'espace. Un côté Super Mario Galaxy dans la présentation qui n'est pas pour nous déplaire. Au début de ce type de niveau, notre petit robot atterrit donc avec son drôle de planeur, qui répond aux contrôles gyroscopiques pour éviter les obstacles, voire récupérer une Pièce de puzzle. Oui, il y en a trois à dénicher, ainsi que sept Bots pour compléter un fond chaque stage, ce que nous n'avons pas manqué de faire sans trop de difficulté. Parmi nos camarades robotiques, deux sont à chaque fois des icônes de l'univers PlayStation, certaines particulièrement connues et d'autres un peu plus anciennes ou obscures. Nous aurons de quoi faire, car c'est un total de 300 Bots qu'Astro va devoir sauver à grand coup de pied dans le derrière !

Pour commencer, nous avons donc fait nos premiers pas dans un niveau facile baptisé Jardin Céleste, un monde couvert de verdure et de points d'eau, avec ses flamants et arbres au feuillage rose, mais aussi divers ennemis classiques comme les Knocker Bots. Croix pour sauter et à maintenir pour planer avec les lasers sortants des pieds de notre personnage, Carré pour frapper, les bases sont là et ce qui vient ensuite s'y ajouter est instinctif en plus d'être à chaque fois bien expliqué par une petite vidéo sous forme d'encadré. Ici, ce sont Ratchet et Rivet que nous délivrons entre une glissade sur un toboggan aquatique et des phases de plongée parmi les poissons. Rapidement, nous obtenons un premier accessoire utile pour arpenter le niveau, un sac à dos poulpe qui ne manque pas d'air, gonflant temporairement Astro tel un ballon de baudruche en appuyant sur R2 et qui peut aussi être dégonflé de la même manière. Une bonne façon de jouer sur la verticalité. Une fois arrivé au bout de cette petite mise en bouche, un podium avec un drapeau nous attend, sur lequel le nombre de Bots sauvé est décompté avec une petite danse de la victoire en prime, faisant alors apparaître un coffre dans les airs qu'il faut percuter avec notre vaisseau DualSense pour gagner un paquet de pièces supplémentaire. Ne traînez pas sous peine de le rater, ce qui a été notre cas la première fois.

Le deuxième niveau appelé Construction Derby avait de son côté une difficulté moyenne. Dès notre arrivée dans ce monde composé de bâtiments dans les cieux et d'éléments de chantiers, nous renversons des pots de peinture. En marchant dedans, nous avons bien la sensation de texture de cette matière entre les mains grâce aux retours haptiques. C'est aussi le cas dans la boue ou sur les surfaces en verre, qui se fissurent sous le poids d'Astro. Des Spiky Bots sont présents, et nous retrouvons comme mécanique le fait de tirer sur des câbles en maintenant Carré. Notre personnage se la joue également Magnéto en ramassant un aimant, collectant alors des briques et canettes métalliques dans l'environnement. L'intérêt ? Former un gros projectile à balancer sur des panneaux pour activer des mécanismes, transformant alors immédiatement le décor pour que nous puissions continuer notre périple. Le parcours principal est dans l'ensemble assez rectiligne, avec quelques embranchements pour y dénicher des Bots ou pièces, et même une zone avec panier de basket. En positionnant bien Astro, c'est un beau tir à trois points que nous réalisons ! Du côté de l'accessoire nous aidant à progresser, il s'agit de Barkster, le booster bulldog. R2 sert cette fois à nous propulser vers l'avant, brisant les surfaces en verre et les plaques en métal. En plus de secourir PaRappa the Rapper en faisant apparaître des plateformes de peinture temporaires à l'aide des fonctionnalités gyroscopiques de la DualSense, c'est Um Jammer Lammy qui peut être dénichée. Oui, ce jeu sera aussi l'occasion de découvrir des personnages avec lesquels nous sommes moins familiers. La phase finale de ce stage nous a donné des impressions de Sonic 3D avec ses bumpers, Astro devant vite fuir la main géante du boss Gorille déjà apparu dans Astro Bot Rescue Mission, un changement de rythme qui surprend et ravit. Et en parlant de ça, l'OST est ici particulièrement entraînante, Kenneth C. M. Young a encore fait du bon travail.

Après ces deux niveaux globalement à la cool, c'est un affrontement de boss face au poulpe géant Wako Tako qui nous a été proposé. En préambule, nous débarquons sur un îlot avec un navire échoué où nous faisons l'acquisition des Gants-grenouilles. Chaque poing d'Astro est alors associée à une gâchette (L2 et R2) et nous pouvons décocher des coups à la manière de Monkey D. Luffy, en plus de nous agripper à des plateformes. Là encore, la prise en main est immédiate, Team Asobi maîtrise parfaitement son sujet. Vient donc ensuite le combat à proprement parler où nous devons détruire des plaques métalliques faisant office de points faibles sur Wako Tako, tout en évitant ses offensives et éliminant les vagues d'ennemis qu'il envoie. Trois cœurs de vie sont mis à disposition, ce qui ne nous a pas empêché de devoir recommencer, car nous n'avions pas de suite percuté comment venir à bout de l'un de ses quatre poings. Nous devons également par moment agripper ses tentacules pour nous propulser et lui donner un coup de tête. Rien de bien compliqué dans l'ensemble. Et comme il y a toujours un twist à la fin, la conclusion du stage et de l'affrontement réserve donc quelques surprises, dont l'apparition de deux Bots sur une barque : Kratos et Atreus ! Même sous cette forme, le dieu de la guerre conserve son attitude. D'ailleurs, l'apparence de ces icônes PlayStation a été bien plus travaillée cette fois.

En revenant sur la carte de la galaxie après ce combat, un niveau visiblement dédié à God of War Ragnarök a alors été débloqué, qui était évidemment inaccessible. Difficile toutefois de ne pas voir la référence avec la présence du marteau du Thor, gigantesque, et des deux Bots qu'il faudra donc aider. Nous n'avons pas pu avoir de confirmation qu'il y aura différents univers PlayStation intégrés de la sorte tout au long du jeu, juste le fait que les membres de Team Asobi sont joueurs et que la fin d'année marquera les 30 ans de la marque, donc diverses références et secrets du genre sont possibles. Un petit teasing bien réussi, car nous avons hâte de découvrir tout cela.

Outre des niveaux classiques, il y en aura également des plus courts avec un unique Bot à secourir et une difficulté bien corsée, nécessitant de nombreux essais pour en venir à bout sans toutefois être frustrants, du moins nous concernant. Ils se reconnaissent à leur apparence de touches PlayStation. D'ailleurs, le deuxième ne s'est débloqué qu'en touchant une comète apparue en naviguant sur la map une fois le premier complété. Dans Valse des Veilleurs, nous devions donc venir en aide au Bot Jak et ce ne fut pas une sinécure… Le combo plateformes en verre, ennemis faisant tourner des boules à pic mortelles et mines électrifiées nécessite de parfaitement gérer notre timing sous peine de devoir recommencer du début. Dans Mollo Robot, que nous avons trouvé plus simple, c'est le Bot du Voyageur de Journey qui avait besoin d'aide. Pour arriver jusqu'à lui, nous devons ramasser des sabliers à jeter sur les plateformes et ennemis allant à vive allure devant nous pour ralentir temporairement le temps. Entre les Shocker Bots, plateformes électriques, tirs de boules de feu et surfaces tournoyantes, aucun moment d'hésitation n'est permis. Après tout ça, nous n'avions donc collecté que 16 Bots sur les 300 du jeu, ce qui promet de très nombreuses heures d'amusement. Au passage, un niveau sur la carte mettait en avant le géant de fer bien connu des fans.

Nos premières impressions : Vivement ! Vous l'aurez sans doute déjà compris, pour le moment, nous sommes totalement conquis par ASTRO BOT, qui a tout d'un excellent jeu de plateforme, offrant des niveaux largement accessibles au plus grand nombre tout en poussant le curseur sur des défis annexes pour régaler les joueurs expérimentés. Comme son prédécesseur, il flatte la rétine en permanence et utilise le plein potentiel de la DualSense tout en délivrant une expérience bon enfant. Bref, que demander de plus ?

En attendant la sortie d'ASTRO BOT le 6 septembre prochain sur PS5 en édition standard et Deluxe, n'hésitez pas à relancer Astro's Playroom de temps à autre, car quelques Bots supplémentaires à sauver vont continuer de faire leur apparition.

