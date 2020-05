PREVIEW de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, un rendu surprenant et plaisant

En 2011, les possesseurs européens de la Wii découvrent une toute nouvelle aventure signée Monolith Soft, Xenoblade Chronicles. Ce titre légendaire qui a su marquer les esprits revient sur la belle de Nintendo, la Switch, dans une version dite Definitive Edition. Nous sommes retournés dans ce monde excitant, que pouvons-nous en dire de prime abord ? Eh bien, qu'un très gros travail a été accompli pour nous émoustiller un brin les mirettes.

Ce RPG culte remastérisé a tout pour plaire.

Et pour cause, la partie visuelle a été revue pour nous en mettre plein les yeux. Les développeurs ne se sont pas contentés de peaufiner les graphismes pour proposer un titre clinquant en Full HD, non, ils se sont retroussé les manches pour (re)modéliser certaines choses dans le jeu. Ainsi, les divers protagonistes et créatures en tout genre ont eu droit à un petit lifting de toute beauté. Les visages sont plus soignés, les expressions faciales sont mieux gérées, les cheveux sont plus volumineux, et les textures tirent vers un cel-shading coloré, donnant un aspect « anime » à nos amis. Mais attendez, ce n'est pas tout, les décors ont aussi été retouchés !

Divers éléments ont été ajoutés, comme de la flore, ainsi que des effets de lumières ; selon les situations, de petites particules lumineuses flottent dans l'air, c'est sublime. En outre, les environnements sont plus nets, et les nuances et les tonalités sont différentes à l'image par rapport au jeu original. Elles sont plus... chaleureuses. Mais la question que certaines personnes se posent, cela donne quoi sur le petit écran de la Switch ? C'est impeccable. Le titre tourne à merveille, nous n'avons pas constaté de ralentissement, c'est un plaisir pour les yeux.

Nos premières impressions : Vivement !

Sincèrement, nous avons l'impression de voir une autre production. L’équipe a su remettre au goût du jour cette odyssée, datant d'une dizaine d’années, avec brio. Les quelques heures passées avec Xenoblade Chronicles: Definitive Edition nous ont charmé sans aucune difficulté. Un univers gigantesque à explorer avec des graphismes remaniés, que demander de plus ? Bref, ce RPG culte remastérisé a tout pour plaire... Et le reste ? Le nouveau chapitre ? Les modes ? Nous nous pencherons sur ces questions dans notre test complet. Encore un peu de patience...

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est disponible en précommande à 49,99 € à la Fnac, ou encore à 59,99 € chez Micromania.