PREVIEW Marvel's Guardians of the Galaxy : la Promesse d’une grande aventure !

Je s’appelle Groot





Alors qu’il passait gold, nous avons été invités à essayer Marvel's Guardians of the Galaxy via une solution de jeu à distance qui nous a permis d’arpenter l’intégralité du Chapitre 5 : Mis à l’amende, se situant quelques heures après le début de l’aventure. Cette production signée Eidos Montréal, éditée par Square Enix, permet pour rappel d’incarner Peter Quill, alias Star Lord, tout en étant accompagné par la fine équipe déjà vue en action par le grand public au sein des longs-métrages du MCU, à savoir Drax, Gamora, Groot et Rocket. Des personnages désormais bien familiers sans forcément être lecteur de comics et une histoire inédite stand-alone au sein du lore cosmique Marvel, le tout conçu par les développeurs des derniers Deus Ex, il n’en fallait pas plus pour que nous soyons excités à l’idée de prendre la manette pour tâter de la bête, et nous n’avons pas été déçus.

Une dose d’exploration bienvenue récompensant notre curiosité.

Le chapitre joué se situait donc juste après que les Gardiens aient croisé la route de Lady Hellbender, nous plaçant dans un premier temps à bord du Milano, le vaisseau leur servant de foyer et de moyen de transport à travers la galaxie. Chaque membre y dispose de ses quartiers reflétant bien à qui nous avons affaire et où certains collectibles finissent par se retrouver, interagir avec permettant de déclencher des conversations lors desquelles la caméra alterne entre champs et contre champs, du classique. Il s’agit là d’un bon moyen pour creuser le passé et les relations entre tout ce beau monde, enrichissant notre compréhension de cet univers. Des dialogues peuvent aussi être entendus en se baladant, chacun vaque à ses occupations en tenues un peu plus décontractées que sur le terrain et divers détails sont présents dans le décor. Il en ressort un côté vivant, ce qui mérite bien de prendre quelques minutes pour se poser afin d’apprécier le tout avant de poursuivre l’aventure.

Cette dernière nous a donc menés sur Le Rocher, une station spatiale sous le contrôle du Nova Corps, la police intergalactique, et ce afin de payer une amende. Forcément, vous vous doutez bien que rien ne se passe comme prévu, puisque les Gardiens ne trouvent pas âme qui vive à leur arrivée. Pour autant, Peter souhaite en savoir plus et nous sommes rapidement mis face à un petit puzzle afin d’ouvrir une porte. Si vous avez joué aux différents Watch Dogs pour prendre un exemple parlant, il s’agit de rediriger le courant en orientant des nœuds, l’affaire de quelques secondes, reste à voir jusqu’où ce type de mécanique se corsera par la suite. Bien qu’assez linéaire dans son level design dans le cas présent, un petit recoin par-ci ou une salle par-là ajoutent une dose d’exploration bienvenue récompensant notre curiosité par des dialogues, détails textuels sur l’environnement via des objets et scènes supplémentaires, voire des ressources utiles. Ainsi, en entendant quelqu’un appeler à l’aide et en allant voir de quoi il s’agit puis en interagissant, nous avons eu droit à une situation assez cocasse nous ayant fait rire, s’étalant ensuite sur le reste du niveau et qui n’aurait pas eu lieu autrement.

Si notre décision ne porte à priori pas à grande conséquence (sur cette portion du moins), nous avons ensuite eu affaire à un choix affectant davantage le déroulement et l’approche de la situation. En effet, les Gardiens tombent sur un casque de Nova et nous pouvons alors choisir de demander ce qu’il se passe ou de rester silencieux. Ce dernier cas nous épargne un combat et permet d’arriver au suivant avec un léger effet de surprise, une option safe il est vrai, mais peu satisfaisante à notre goût. Puisque nous avons pu effectuer deux fois ce chapitre dans le temps qui nous était imparti, c’est clairement l’autre choix qui nous a plu. Ainsi, en nous faisant remarquer, un groupe de Novas vient nous accueillir, mais nous comprenons vite qu’ils ne sont pas dans leur état normal alors que leur représentant Kar-Los déclare « Ayez la foi » et d’autres paroles nous faisant comprendre qu’ils sont sous emprise de l’Église universelle de la Vérité. La discussion tourne alors vite court malgré le fait de pouvoir gagner du temps (toujours via des choix de dialogue) et laisse donc place à la première baston de notre session. Entre le fait de récolter de l’XP, d’avoir une meilleure compréhension de la situation et de se défouler, c’est tout de même bien plus fun au final. Le reste du niveau est sinon identique, nous demandant de retourner au vaisseau pour s’échapper tout en luttant contre les Cohortes de Nova, avec en guise de final un « combat-puzzle » comme l’appellent les développeurs, consistant à détruire les amarres du Milano alors que des ennemis reviennent sans cesse à l’assaut.

Les Gourdins de la Galaxie





Parlons donc plus en détail du gameplay maintenant que le décor est bien planté. Si nous incarnons uniquement Star Lord en vue à la troisième personne, la présence de ses camarades est cruciale et nous place dans un rôle de meneur et chef d’orchestre, notamment lors des affrontements dont la dimension stratégique n’est pas à négliger, mais aussi en exploration. Armé de ses blasters à effets élémentaires (uniquement la glace lors de ce passage), Peter peut ainsi geler des mécanismes et dispose d’un ersatz de Vision d’aigle faisant apparaître son casque grâce auquel des informations sur l’environnement nous sont fournies. Nous pouvons également faire appel à nos coéquipiers pour progresser, Rocket étant capable de se faufiler dans des passages étroits et d’ouvrir des portes grâce à ses talents en mécanique. Le tout étant accompagné de dialogues et jouant sur la personnalité des personnages (notre ami poilu refusant d’intervenir une première fois et nécessitant d’insister par exemple), l’immersion est vraiment bonne du côté de ces interactions.

Les combats de Marvel’s Guardians of the Galaxy sont assez jouissifs et bien plus stratégiques que nous l’aurions cru de prime abord.

En combat, nous sommes donc capables d’effectuer un tir classique et un autre élémentaire, d’esquiver et de cogner au corps à corps avec Peter. Les autres Gardiens se battent d’eux-mêmes, mais nous pouvons à tout moment sélectionner l’un d’eux et l’une des quatre attaques pouvant leur être attribuées pour qu’il se déchaîne contre un ennemi précis. Bon, nous n’en avions qu’une voire deux à ce stade, puisqu’elles nécessitent de dépenser les points acquis avec l’XP. Chaque membre à plus ou moins un rôle, Drax étant le gros bourrin de service, le « stagger » qui sonne nos opposants, alors que Gamora occasionne pas mal de dégâts en sa qualité d’assassin, tandis que Groot est plus dans l’immobilisation avec un aspect défensif et Rocket provoque du grabuge à l’aide de ses grenades. Il est donc nécessaire d’avoir une bonne lecture du champ de bataille pour bien jongler entre chaque dans le feu de l’action tout en prenant en compte le temps de rechargement des compétences.

Reconnaître les faiblesses d’un ennemi est aussi un facteur clé dans ces situations. Outre les soldats Nova de base, nous avons ainsi été confrontés à des grenadiers équipés d’un bouclier, le premier seul pour nous familiariser avec son pattern d’offensives, puis plusieurs à la fois et bien accompagnés. Pour en venir à bout aisément, nous pouvions par exemple l’immobiliser ou le projeter en l’air avec les racines de Groot, le laissant sans défense puis lui balancer les compétences des autres personnages. En fonction de nos prouesses, une liste d’adjectifs plus ou moins flatteurs est visible à l’écran, façon combo à la Devil May Cry, culminant parfois à l’apparition d’un QTE pour achever l’ennemi avec un finisher de Peter seul ou une attaque collaborative avec toute la bande. Des interactions avec certains éléments du décor sont aussi possibles (des bonbonnes explosives que va lancer Drax par exemple), faisant se téléporter le Gardien adéquat à proximité.

Une jauge de Rassemblement permet de son côté de rebooster le moral des troupes une fois pleine. Star Lord enclenche alors son baladeur pour lancer une bonne petite musique et fait venir tout le monde à la manière d’un coach sportif, avec deux choix de dialogue qui dans tous les cas permettent à minima de réinitialiser le cooldown des compétences. Mis bout à bout, tous ces éléments font que les combats de Marvel’s Guardians of the Galaxy sont assez jouissifs et bien plus stratégiques que nous l’aurions cru de prime abord. Enfin, il est possible d’acquérir des perks en échange des matériaux collectés auprès d’un Atelier, soit à bord du Milano ou via ceux disséminés au fil des niveaux. Ces avantages, tels que le ramassage automatique de ressources dans un certain périmètre ou des tirs chargés, sont vus par les développeurs comme des bonus n’ayant rien d’impératif, récompensant l’exploration sans nous y forcer.

Gardiens, Rassemblement !





Avant de conclure, parlons un peu de la direction artistique et de l’aspect visuel. Eidos Montréal a vraiment soigné les détails de Marvel’s Guardians of the Galaxy, les textures étant bien clinquantes avec bien des éléments sur lesquels s’arrêter un instant pour les observer. Le Milano en est un bon exemple, alliant à la fois un aspect qui parlera aux fans du MCU tout en ayant un mecha design très élaboré qui s’inspire de ce qui se fait au Japon où chaque pièce a son importance. Les choix de couleur et l’architecture de la station Le Rocher évoquent de leur côté immédiatement son appartenance au Nova Corps. Si tous les environnements sont aussi travaillés (nous n’en doutons pas), les amateurs de comics vont se régaler. Quant à la musique, son rôle narratif sera crucial, rien d’étonnant pour une production avec Star Lord en vedette. Si elle se fait volontairement assez discrète et subtile lors de la phase d’enquête à notre arrivée, elle s’intensifie dès que les combats débutent et pulse pour nous donner de l’énergie, notamment avec le thème des Gardiens, un régal.

Nos premières impressions : Vivement ! Ce premier contact avec Marvel’s Guardians of the Galaxy nous a bien chauffés, nous avons clairement envie de nous plonger davantage dans ce jeu imaginé par Eidos Montréal et de découvrir le fin mot de l’histoire. Ce chapitre nous laissant avec nos héros un peu en froid et souhaitant payer leur dette d’une manière ou d’une autre, la suite ne peut qu’être explosive. Avec son système de combat particulièrement efficace et tactique, sa narration à choix multiples au cœur du jeu et une équipe de personnages bien badass et déjantés, l’aventure devrait en valoir la peine.

Vous pouvez précommander Marvel's Guardians of the Galaxy sur Amazon à partir de 49,99 €.