PREVIEW Metroid Prime 4: Beyond, sur Switch 2, Samus répond au doigt et à la souris !

Qu’est qu’il s’est fait attendre ce Metroid Prime 4 depuis 2017 et c’est donc finalement une sortie cross-gen qui l’attend, puisque ce nouvel épisode sous-titré Beyond a été annoncé sur la nouvelle console de Nintendo, avec de très belles promesses pour les amateurs de FPS. Pour notre plus grand plaisir, il était jouable sur place lors de la NS2 Experience à Paris et nous n’avons pas manqué d’aller échanger quelques tirs avec les Pirates de l’Espace. Notez qu’il s’agissait d’une session devant un moniteur avec le mode Performance activé, proposant donc une résolution en 1080p avec du HDR et surtout un framerate à 120 fps, une donnée évidemment non vérifiable sur place, mais que nous croyons volontiers compte tenu de la fluidité de l’action à l’écran. Quant au contenu, nous avons tout simplement pu expérimenter l’intro de cette future production, qui ravira sans mal les amateurs de space opera.

La meilleure manière de profiter de Metroid Prime 4.

D’entrée de jeu, une cinématique est donc venue nous en mettre plein la vue avec des affrontements spatiaux alors que les ennemis de la Fédération Galactique s’attaquent à une base de recherche, leur but étant de voler un mystérieux artefact. Vous l’aurez dans le mille, c’est lui qui apparaît sur le logo du jeu, l’énergie violette qui s’en dégage en moins. Une fois posée sur la planète, la beauté métallique de l’armure de Samus se laisse rapidement admirer avant de nous plonger à la première personne. Il s’agit clairement d’un tutoriel sans difficulté dans un premier temps afin de nous familiariser avec les commandes. Joystick gauche pour se déplacer, gestion de la caméra avec le droit, ZL afin de verrouiller les cibles, tirer avec A qui est à maintenir pour charger le Rayon, R afin d’utiliser les Missiles, Y pour passer en Morph Ball, scanner l’environnement avec X et au choix B ou L associé au saut. Même si vous êtes plutôt un amateur des Metroid en 2D, vous devriez sans mal trouver vos marques.

Concrètement, nous y avons d’abord joué avec les deux Joy-Con 2 en mains de manière classique, avant de passer à un mix qui tire totalement parti des nouveautés de la Switch 2, le pad gauche en l’air pour viser et le droit posé sur la table telle une souris. Nous avions des doutes quant à cette approche en termes d’ergonomie, en plus d’être habitué à jouer aux FPS à la manette. Eh bien, cette petite session nous a prouvé qu’il s’agira sans doute de la meilleure manière de profiter de Metroid Prime 4. Tout est super instinctif et naturel, alors même que c’est inédit. Les joueurs PC peuvent se moquer, mais avoir une manette servant à se déplacer tout en pouvant viser à la souris est un combo qui réunit le meilleur des deux mondes. Notez que nous n’avons pas de grosses mains et que la taille des Joy-Con 2 est donc globalement idéale, ce qui pourrait ne pas être le cas d’autres profils de joueurs.

En termes de gameplay, les Pirates de l’Espace croisés n’avaient pas de mal à esquiver nos tirs chargés si nous ne les avions pas déjà touchés juste avant, se révélant être assez agiles. Un type de porte nécessitait de tirer sur quatre verrous tout en gardant la visée active et des obstacles à détruire à l’aide d’une Bombe étaient présents dans un conduit d’aération. À ce sujet, il semblerait que de nombreux participants aient eu le même réflexe que nous, à savoir poser la Bombe et s’éloigner, alors qu’elle ne nous inflige aucun dégât comme dans les titres 2D. Est ensuite venu un affrontement de boss face à un certain Aberax, infecté par les Métroïdes, au sein d’une arène circulaire. Pouvant protéger ses points faibles, ce premier véritable obstacle de l’aventure propose notamment des attaques nécessitant d’apprendre à bien se mouvoir en effectuant un double saut au bon moment ou se mettre en boule. C’est très basique, mais assez efficace comme mise en jambe. Après l’avoir vaincu, ce bon vieux Sylux est donc apparu comme dans les bandes-annonces et il faudra donc patienter pour découvrir la suite et notamment la manière dont Samus va finir sur Viewros.

Note : les visuels d'illustration proviennent du trailer de la version Switch 1.

Nos premières impressions : Vivement ! Si pour le moment Metroid Prime 4: Beyond ne propose rien de révolutionnaire en termes de gameplay, en attendant de voir ce que donnent les capacités psychiques d’ores et déjà annoncées, sa version Nintendo Switch 2 offre une nouvelle manière de jouer idéale pour un FPS. Quant à sa partie visuelle, c’est déjà franchement super beau et détaillé en 1080p, nous devrions donc en prendre plein la vue en 4K sans trop renier sur la fluidité annoncée à 60 fps dans ce cas. Nous avons vraiment hâte de voir ce que Retro Studios a concocté, car cet apéritif nous a bien ouvert l’appétit !

Pour patienter, il est toujours possible de découvrir Metroid Prime Remastered, vendu en code à 39,99€ à la Fnac.