PREVIEW The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un gameplay qui réinvente la licence ?

Mine de rien, cela fait depuis 2015 que nous n'avons pas eu droit à un épisode inédit à peu près classique de la licence The Legend of Zelda avec à l'époque Tri Force Heroes sur 3DS, voire 2013 avec A Link Between Worlds, puisque les remakes et remasters mis à part, c'est la formule en monde ouvert de Breath of the Wild reprise dans Tears of the Kingdom qui a apporté de la nouveauté sur Switch. Nintendo aimant proposer des expériences de jeu originales, la prochaine aventure attendue d'ici quelques semaines va à sa manière venir bousculer les habitudes des joueurs, puisque nous y incarnerons la princesse Zelda en tant que personnage principal. Ce n'est techniquement pas une première, mais tout le monde sera d'accord pour ne pas évoquer les productions de la CD-i. La semaine dernière, nous avons été invités dans les locaux français de la firme japonaise pour poser nos mains sur cet épisode baptisé Echoes of the Wisdom durant près de 1h30, un titre mettant en avant la mécanique centrale de cette expérience. Vous avez peut-être vu passer du gameplay d'une démo de la PAX West 2024 ce week-end, qui reprenait le segment initial auquel nous avions accès, se déroulant vers le début du jeu, mais nous avons pu aller bien plus loin jusqu'au premier véritable boss. Sachez que nous évoquerons dans les lignes suivantes de très légers éléments que certains pourraient considérer comme des spoilers, mais qui ont d'ores et déjà été montrés dans la plus récente vidéo officielle.

Peu après la disparition de Link tombé dans une faille du Monde du Néant, la princesse Zelda a donc été emprisonnée et fait la connaissance de Tri, qui lui a octroyé les pouvoirs d'une baguette au centre du gameplay. C'est dans sa cellule que notre petite épopée a donc débuté, où nous avons appris à manier cet ustensile. Le gameplay d'Echoes of the Wisdom est très intuitif, bien qu'il faille prendre le coup pour ne pas se mélanger les pinceaux. Ainsi, ZR sert à copier les objets, ensuite assignés à Y pour leur usage. Et là, nous vous arrêtons tout de suite. Non, il n'est pas possible d'obtenir le moindre élément du décor, juste ceux décidés par les développeurs, mais il devrait y avoir déjà largement de quoi faire compte tenu de tout ce à quoi nous avons eu accès lors de cette session. ZR permet également d'effacer le dernier écho créé en étant à côté ou, en maintenant la touche, de tous les faire disparaître. À ce sujet, une autre limitation est en place pour que nous n'abusions pas de ce pouvoir. Tri dispose d'un certain nombre d'éclats affichés en permanence derrière elle, déterminant ce que nous pouvons faire apparaître, puisque chaque écho dispose d'un coût. Cela ne nous a clairement pas dérangé, bien au contraire, renforçant l'aspect puzzle.

Contrairement à Link's Awakening avec lequel cet épisode partage son exquise direction artistique, aucune nécessité de posséder un objet pour sauter, Zelda en est naturellement capable. Pour autant, la hauteur est limitée et c'est donc là qu'interviennent les échos. Nous en avons directement eu l'usage pour grimper et contourner les gardes hyliens présents dans ces geôles. Si le roi et ses proches ont disparu, il semblerait que des imposteurs aient pris leur place et aient voulu se débarrasser de notre chère princesse. Dès ces premiers instants, rien qu'en comparant nos actions à une vidéo fournie par Nintendo, nous constatons que plusieurs approches sont possibles pour parvenir à l'objectif alors qu'il ne s'agit que d'un couloir avec des obstacles dans l'absolu. Certaines options seront certes plus efficaces dans l'absolu, mais ce type de gameplay émergent a le mérite d'être particulièrement satisfaisant pour le joueur. Nous découvrons aussi qu'il est possible de lancer un vase afin de créer une diversion sonore, puisque les gardes sont alors attirés vers le bruit. Nous nous sommes d'ailleurs surpris à créer un écho alors qu'une bonne dizaine de ces récipients trônaient dans la pièce, signe que la mécanique devient vite un réflexe.

Autre concept repris de Link's Awakening, les tableaux en side scrolling. Et puisque nous en sommes à les comparer, Zelda est également capable de nager et plonger sans avoir recourt à des palmes, une barre d'oxygène limitant toutefois la durée sous l'eau. Au fur et à mesure que nous collectons des échos, leur sélection via la flèche directionnelle droite au travers d'un menu déroulant devient un peu plus laborieuse malgré quelques options de tri et un catalogue qui les répertorie tous. À voir ce qu'il en sera par la suite, car cela pourrait éventuellement devenir lassant. Nous avons également pu voir l'ensemble de la carte d'Hyrule où seules les zones parcourues s'affichent clairement et elle nous a paru vraiment vaste pour un épisode 2D. La section parcourue était toutefois très dirigiste, nous faisant donc arpenter la Plage d'Ussude, puis la forêt du même nom et les ruines englouties par la faille, cette dernière faisant office d'obstacle à la progression. Le royaume devrait donc s'ouvrir à nous petit à petit dans la plus pure tradition de la licence.

Les objets disposent également d'une masse, bien que ce ne soit pas indiqué, puisqu'une pierre coulera tandis qu'une caisse flottera. Ce simple concept de base de la physique et les interactions qui en découlent pourraient proposer des énigmes plutôt intéressantes. D'ailleurs, le savoir-faire de Nintendo en termes de game design se ressent immédiatement puisque ce genre de concept est expliqué sans paroles, juste par une mise en situation faisant appel à notre logique. Dans le même ordre d'idée, nous avons fait l'acquisition de l'écho du Lumizol, une créature qui enflamme ce qu'elle touche. Nous n'avons pas pu résister à jouer au pyromane contre d'autres ennemis, mais aussi avec le décor, puisque les herbes sont inflammables. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il s'agit de notre création que nous sommes invulnérable et prenons donc des dégâts en cas de contact.

Vous l'aurez compris à cet exemple, les ennemis aussi peuvent devenir des échos, mais il faut d'abord en vaincre un spécimen. C'est là qu'une autre dimension du jeu s'est ouverte à nous, celle des combats. Initialement, Zelda n'a pas d'épée et peut simplement effectuer un tour sur elle-même avec R pour couper l'herbe et glaner des Rubis, mais n'est donc pas apte à engendrer d'elle-même des dégâts. La solution est donc de balancer des objets ou invoquer des échos pour se battre à notre place. Le sentiment d'être un Dresseur de Pokémon nous a de suite envahi, mais cette dynamique ne plaira pas forcément aux joueurs préférant l'action classique aux commandes de Link. De plus, tous nos alliés ne se valent pas. Un Darknut est par exemple plus efficace qu'un simple Moblin maniant sa lance, d'où son coût plus élevé de trois éclats. Nous avons d'ailleurs relevé l'extrême lenteur de ce dernier à attaquer. En cas de blessure, divers objets comme du Nectar de fleur ou des Pommes volt peuvent restaurer nos cœurs, dont l'efficacité était limitée en ce début de partie. Les quarts de cœurs font aussi leur retour, de même que les Flacons à fée et même…

… les donjons ! En entrant dans une faille, Zelda et Tri atterrissent donc dans le Monde du Néant, une zone qui fait sacrément penser au Monde Distorsion de Pokémon Version Platine à l'extérieur et donc aux temples et autres grottes remplis d'énigmes et d'ennemis pour certaines de ses zones intérieures. Dans les Ruines d'Ussude, nous avons ainsi retrouvé des portes à ouvrir pour progresser et un système d'étages. C'est aussi là qu'une deuxième mécanique a été introduite, la Synchronisation. En appuyant sur X, Tri va se fixer sur un objet ou ennemi qui peut au préalable avoir été ciblé à l'aide de ZL. Zelda et ce dernier sont alors liés et se déplacent ensemble sans tenir compte de la masse, entre autres. L'idée est aussi simple que géniale et se décline à l'envers en maintenant R, permettant à notre personnage de suivre le mouvement d'une plateforme, s'affranchissant du vide sous ses pieds par exemple.

Enfin, la dernière nouveauté qui pour le coup a été une agréable surprise, c'est le mode Épéiste ! Rien que son obtention nous a étonné puisque Zelda s'est donc retrouvée face à face avec un Link aux yeux rouges et une aura sombre, n'hésitant pas à attaquer celle qu'il est censé protéger. Nous avons donc dû en venir à bout, ce qui n'était pas bien compliqué une fois la stratégie pour le battre comprise. En disparaissant, il a donc laissé son épée, donnant lieu à cette transformation temporaire nécessitant de l'énergie ne se trouvant que dans le Monde du Néant. Son temps d'utilisation est donc bref, offrant aux joueurs une légère dose de gameplay classique sans toutefois supplanter les nouvelles mécaniques liées aux échos. Reste à voir si l'équilibre ne sera pas rompu par la suite puisque la barre d'énergie dispose d'un niveau. Et en guise de boss de ce premier donjon, c'est le golem Gigarok qui est venu nous mettre à l'épreuve, mais n'a pas fait long feu.

Nos premières impressions : Vivement ! Nous sommes ressorti de cette première prise en mains de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom avec l'envie de poursuivre l'aventure et d'en découvrir plus. Son gameplay plus posé ne conviendra certes pas à tout le monde, mais nous a déjà convaincu par son inventivité, proposant une expérience inédite dont les bases ont tout pour réinventer les épisodes 2D de la licence. Bref, vivement sa sortie !

La date de sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est pour rappel fixée au 26 septembre sur Switch.

