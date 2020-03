Prinny 1•2: Exploded and Reloaded, une compilation des action-platformer de la PSP annoncée sur Switch avec une Just Desserts Edition

NIS America avait teasé l'annonce de deux jeux pour cette semaine, les 3 et 5 mars, le premier à avoir été révélé se nommant void tRrLM(); //Void Terrarium, déjà disponible dans l'Archipel depuis janvier. Le deuxième projet est lui un peu plus inédit, puisqu'il s'agit d'une compilation de deux spin-offs à Disgaea, Prinny 1•2: Exploded and Reloaded, dévoilée dans une courte bande-annonce résumant toutes les promesses de gameplay de ces jeux atypiques.

Prévu pour une parution cet automne en exclusivité sur Switch, ce rassemblement des jeux de plateforme et d'action parus sur PSP, Prinny 1: Can I Really Be the Hero? et Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood!, ainsi que de leurs DLC mettent en avant la mascotte bleue de Disgaea. Voici le résumé de chaque aventure :

Prinny 1: Can I Really Be the Hero? Maîtresse Etna demande le dessert ultime, et il revient à une légion de pauvres Prinny de répondre à sa requête ! Sautez, tailladez et réalisez un maximum de combo pour vous frayer un chemin à travers les différents niveaux des Enfers. Anéantissez divers ennemis et bosses avec des attaques spéciales, rencontrez de nouveaux personnages, ainsi que des visages familiers dans cette aventure explosive et pleine d'action ! Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! Quand le mystérieux Voleur Fantôme vole les culottes de Maîtresse Etna, la horde de Prinny doit se réunir une nouvelle fois pour les récupérer... sinon ils devront en assumer les conséquences ! Tranchez vos ennemis à travers des niveaux chaotiques où de nombreux ennemis diaboliques vous attendent. Remplissez votre Combo Gauge pour relâcher vos puissantes attaques comme le Prinny Cyclone et Prinnykaze. De plus, plongez dans un chapitre bonus avec l'AUTRE protagoniste(?) de la saga Disgaea et revendiquez votre gloire avec Asagi Wars: Vengeance of Asagi !

NIS America et l'éditeur Koch Media sortiront le jeu au format physique, dans un format standard et une Just Desserts Edition contenant :

Le jeu Prinny 1•2: Exploded and Reloaded sur Nintendo Switch ;

Boîte collector ;

L'artbook « Prinny's Scrapbook of Memories » ;

Bande-son « Prinny's Awesome Mix » sur CD ;

Figurine « Suis-je vraiment digne d'être un Prinny Block ? » ;

Poster « Asagi Wars Ex Alpha Championship Edition ».

En attendant un Disgaea 6 ou tout autre nom que pourrait prendre le prochain épisode de la saga, Prinny 1•2: Exploded and Reloaded devrait bien occuper les aficionados de cet univers complètement barré.