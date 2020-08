Prinny 1•2: Exploded and Reloaded, la quête des culottes d'Etna prend forme en vidéo !

En attendant le prochain épisode inédit de la licence Disgaea, Nippon Ichi Software va donner une deuxième vie à deux spin-offs parus sur PSP à travers Prinny 1•2: Exploded and Reloaded, une compilation Switch réunissant tout le contenu d'origine, DLC compris, que l'éditeur a annoncé en mars dernier.

Depuis, nous avons eu l'occasion de découvrir la date de sortie du projet et d'avoir un aperçu en vidéo de Prinny 1: Can I Really Be the Hero? avec Etna et la quête d'un succulent dessert. Il fallait s'en douter, c'est donc le deuxième jeu inclus qui est désormais mis en avant, à savoir Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood!, racontant comment les Prinnies vont devoir retrouver les petites culottes de leur maîtresse. Pour cela, ils n'ont en plus que 10h et seulement 1 000 vies ! Par ailleurs, le chapitre bonus Asagi Wars: Vengeance of Asagi sera inclus et nous pourrons jouer avec Laharl en Prinny.

Le délire est assumé et prendra forme sur Switch à partir du 16 octobre en Europe. Vous pouvez précommander l'édition physique standard de Prinny 1•2: Exploded And Reloaded à 59,99 € sur Amazon.