Prinny 1•2: Exploded and Reloaded, les dates de sortie dévoilées avec humour en vidéo, la quête du dessert n'attend pas

Ces dernières années, Nippon Ichi Software n'a pas pris énormément de risque avec la licence Disgaea, ressortant à tour de rôle différents épisodes dont le dernier en date n'est autre que Disgaea 4 Complete+ sur PS4 et Switch, alors même qu'elle existe depuis maintenant plus de 15 ans. Et pourtant, nous avons été surpris en début d'année avec l'annonce de Prinny 1•2: Exploded and Reloaded sur la console de Nintendo, une amusante compilation de deux spin-offs mettant en scène la mascotte du studio.

Si nous savions déjà que l'automne était la période de lancement souhaitée, nous apprenons désormais par l'intermédiaire d'une nouvelle bande-annonce que Prinny 1•2: Exploded and Reloaded sortira très exactement le 13 octobre 2020 en Amérique du Nord et le 16 en Europe. La vidéo met en exergue l'humour décalé faisant déjà le charme des jeux de rôle tactiques Disgaea, que nous retrouverons donc dans ces platformers. Le focus est ici surtout mis sur Prinny 1: Can I Really Be the Hero? avec la quête de l'Ultra Dessert qu'Etna souhaite manger, envoyant donc ses larbins le récupérer, qui vont devoir braver bien des épreuves...

Si vous êtes intéressés, une Just Desserts Edition est disponible en précommande sur la boutique officielle européenne contre 54,99 £ (environ 61,6 €), tandis que l'édition standard coûte 59,99 € du côté d'Amazon.