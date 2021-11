Project L : de belles promesses et un nouvel aperçu du jeu de combat League of Legends, qui n'est pas près de sortir

Plus que jamais, Riot Games étend l'univers de Runeterra. La semaine passée, ce sont les jeux estampillés A League of Legends Story qui ont été mis sous les feux des projecteurs avec l'annonce de Song of Nunu, du gameplay de CONV/RGENCE, le lancement prévu de Hextech Mayhem et celui surprise de Ruined King. À côté de ces « petites » productions supervisées par Riot Forge, c'est le fameux Project L qui a refait surface. Si vous aviez raté son annonce, Riot prépare un jeu de combat dont il a confié le développement à Radiant Entertainment et dont nous avions pu découvrir un aperçu de gameplay fin 2019. Tout suit visiblement son cours puisqu'un carnet des développeurs nous donne de ses nouvelles et montre des phases de jeu, avec la confirmation au roster de plusieurs Champions ! Et ce sont Tom et Tony Cannon qui se chargent de la présentation :

Bien que ce jeu de versus fighting en 2D soit encore loin d'être prêt à sortir, nous y découvrons donc Ekko, Darius, Ahri et Jinx s'affronter dans des combats en 2v2. Avec toute la hype autour d'Arcane, rien d'étonnant à ce que cette dernière soit présente, la vidéo ayant été diffusée dans le cadre de l'opération RiotX Arcane après tout. Pour autant, même si le lancement ne surviendra pas avant au moins 2023 et que les développeurs ont pour ambition de le faire perdurer pendant des années voire des décennies à l'instar de LoL, nous aurons tout de même de ses nouvelles l'année prochaine, au deuxième semestre. Peut-être à l'occasion de l'inévitable EVO 2022 ? Pour un peu plus de détails, voici l'article complet paru sur le site de Riot Games, qui recrute d'ailleurs encore du personnel pour développer Project L :

Bonjour à tous, ici Tom, de l'équipe qui travaille sur le jeu de combat de League of Legends, nom de code Project L. Ça faisait longtemps ! Comment ça va ? Notre première révélation en 2019 a indiqué une direction potentielle dans laquelle nous pourrions emmener le jeu. Mais le Project L est en R&D, la phase du développement du jeu, où nous explorons les options pour trouver les idées les plus amusantes. Aujourd'hui, nos explorations ont porté leurs fruits, et nous avons trouvé des idées qui nous emballent tous ! Alors c'était un excellent moment pour vous tenir au courant, surtout avec toutes les festivités de La Ville souterraine la nuit en cours chez Riot. Avant d'entrer dans les détails, voici une clarification rapide : le clip de gameplay que nous avons diffusé lors de la soirée La Ville souterraine la nuit (Undercity Nights) reste ce que l'industrie appelle une « tranche verticale. » Nous l'avons développée pour déterminer l'apparence finale du jeu, avant de véritablement construire tout notre contenu, comme les personnages et les niveaux. Si notre tranche verticale vous a donné l'impression que le jeu était prêt, il nous reste en fait énormément de travail. Donc, même si nous avons accompli de grands progrès, il ne sortira pas en 2021 ni en 2022. Notre objectif est de construire un jeu de combat de super qualité, où la communauté pourra vraiment s'investir à fond pendant les années ou décennies à venir. Il faut du temps pour y arriver, et nous n'allons pas nous précipiter. Nous sommes ravis de vous dire que Project L sera un jeu de combat de style tag-team, où vous construirez et piloterez une équipe de deux champions. Dans cette présentation, vous verrez que nous avons modifié le style artistique et inclus une présentation de l'arsenal d'un champion. Vous verrez comment nous abordons les contrôles, avec une approche « facile à apprendre, difficile à maîtriser. » Nous parlons aussi un peu de nos priorités pour le jeu : construire ce qui se fait de mieux en matière de netcode pour un jeu de combat. Bien sûr, nous commençons sur une base de rollback, et nous ajoutons les autres technologies que Riot a développées, comme RiotDirect, qui minimise admirablement bien la latence pour League of Legends et VALORANT. Alors, quand pourrez-vous jouer ? Eh bien, nous avons presque bouclé tout ce qui fait un jeu (gameplay central, commandes, direction artistique, etc.), mais il reste des choses à faire, comme construire tous les champions, concevoir les niveaux, ajouter des menus et des interfaces, créer les systèmes de classement, et autres. Pour faire tout ça, nous cherchons encore à recruter quelques Rioters ! Consultez notre page de recrutement si vous voulez nous aider à amener Project L à son terme. La dernière fois que nous avons discuté, nous avions dit que nous garderions le silence radio, mais cette fois, nous nous engageons à AU MOINS deux mises à jour par an. Vous aurez de nous nouvelles vers le début de la deuxième moitié de 2022. En attendant, amusez-vous bien.

En attendant d'en découvrir davantage au sujet de Project L, dont les plateformes n'ont pas encore été spécifiées, vous pouvez donc retourner sur LoL et découvrir les multiples jeux et autres produits dérivés de cet univers cross-média.