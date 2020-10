PS4 : « une seconde de chaque jeu qui a défini la console » en vidéo, gare à la nostalgie

La PlayStation 5 arrivera le 12 ou le 19 novembre prochain, pour ceux qui arriveront à précommander un exemplaire de la première vague. Le passage à la nouvelle génération de consoles le mois prochain marquera aussi la fin de l'ère de la PS4, lancée en 2013, même si encore plusieurs productions cross-gen sont à venir. PlayStation a néanmoins tenu à marquer le coup avec une vidéo compilant des extraits d'une seconde des meilleurs jeux de la génération.

Rayman Legends, inFamous: Second Son, The Last Guardian, Sonic Mania, The Last of Us Part II... Plus d'une centaine de titres sont regroupés dans cette séquence pleine de nostalgie, qui traverse le temps en nous proposant de nous souvenir des exclusivités et des jeux multiplateformes qui nous ont accompagnés ces 7 dernières années.

De quoi vous donner envie de vous replonger dans certaines productions avant l'arrivée de la PS5 ? Si vous n'avez pas eu de PS4, il n'est pas trop tard : la console est disponible à partir de 267 € sur Amazon.fr.

