PS4 : Sony offre un thème Black Lives Matter

Quelques jours après la mort de George Floyd en mai dernier, le mouvement Black Lives Matter avait repris de l'ampleur, luttant pour la vie des personnes noires aux États-Unis et dans le monde. De son côté, Sony avait décidé de reporter sa présentation dédiée à la PlayStation 5 tout en dénonçant le racisme systémique.

Aujourd'hui, Sony va un peu plus loin dans son soutien et propose de télécharger gratuitement un thème PlayStation 4 aux couleurs de Black Lives Matter, avec un fond noir, des bandes dorées et un poing levé, symbole du mouvement. C'est très classique, et cela a au moins le mérite de reposer les yeux contrairement à de nombreux thèmes PS4, mais à l'approche de la sortie de PlayStation 5 le mois prochain, difficile de ne pas y voir une opération marketing.

Vous pouvez télécharger le thème Black Lives Matter sur le PlayStation Store, via votre PS4 ou ici, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas équipé, la PS4 Pro avec Ghost of Tsushima est à 399,9 € sur Amazon.fr.