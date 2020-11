PS5 : un démontage complet de la DualSense en vidéo pour découvrir ses entrailles

Pour les passionnés d'électronique et de mécanique, la PS5 avait déjà été entièrement démontée dans le cadre d'une vidéo officielle visant à présenter les technologies embarquées par la console. Mais pour ce qui est de la DualSense, qui a déjà eu droit à ses unboxing, nous n'avions pas encore pu voir la même initiative.

Steve Porter de la chaîne YouTube TronicsFix a pris les devants et le risque de démonter une manette PlayStation 5, histoire de savoir ce qu'elle renferme. Et il a même ouvert une DualShock 4 en parallèle pour bien cerner les différences entre les deux générations d'accessoires. Au-delà du simple plaisir de voir des composants à nu, nous découvrons surtout à quoi ressemble le petit moteur qui déclenche les retours haptiques, et même le mécanisme de résistance derrière les gâchettes adaptatives. Pour ces dernières, c'est un engrenage en spirale qui va être paramétré en temps réel pour nous offrir différents degrés de difficulté lors des pressions des touches L2 et R2. Impressionnant, non ?

N'essayez pas de reproduire ce démontage chez vous, car si réassembler la DualSense n'est pas impossible, ce n'est pas à la portée du premier mécano en herbe venu. Malgré tout, Steve Porter estime que la réparation de l'accessoire devrait être possible pour ceux qui le souhaiteraient, les différents composants étant relativement faciles d'accès. La manette seule est vendue pour 69,99 € sur Amazon.fr.

