PS5 : les joueurs raffolent des jeux Xbox

Source: PS Store via The Verge

Source: PS Store via The Verge

Microsoft a déjà publié plusieurs de ses jeux sur PlayStation 5, notamment Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded et Sea of Thieves, qui s'était hissé en tête des précommandes sur la console de Sony. Le mois prochain, les joueurs sur PS5 vont pouvoir découvrir deux gros titres, jusqu'ici exclusifs aux PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

Comme l'a mis en avant The Verge, Forza Horizon 5 et Indiana Jones et le Cercle Ancien sont en tête des précommandes sur le PlayStation Store aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni (où Atomfall s'invite à la fête) et bien sûr en France. Que ce soit les éditions standard ou premium, les joueurs PS5 ont déjà massivement précommandé ces jeux Xbox Game Studios, qui devancent Death Stranding 2: On the Beach et The First Berserker: Khazan dans la plupart des boutiques. Le succès commercial de ces portages semble déjà assuré, il est évident que Microsoft va poursuivre cette stratégie avec davantage de portages à l'avenir.

Pour rappel, la date de sortie de Forza Horizon 5 est fixée au 29 avril 2025 sur PS5, tandis qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira dès le 17 avril prochain sur la console de Sony. Chose à souligner, le jeu d'aventure de MachineGames aura droit à des éditions physiques, la Premium Edition est disponible en précommande à 109,99 € sur Amazon et Fnac.