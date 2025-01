Starfield sur PS5 ? Le patron de Xbox tease les joueurs

En début d'année dernière, plusieurs rumeurs laissaient penser que Microsoft allait sortir ses grosses exclusivités sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, ce qui s'est finalement vite avéré. Sea of Thieves et Hi-Fi RUSH sont disponibles sur la console de Sony, de même que Pentiment et Grounded, également présents la machine de Nintendo. Et surtout, la grosse exclusivité Xbox de la fin d'année 2024, Indiana Jones et le Cercle Ancien, arrivera sur PlayStation 5 au printemps. Mais un gros jeu manque encore à l'appel, évoqué lors du leak : Starfield.

Eh oui, le jeu de rôle dans l'espace de Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout) est toujours exclusif aux PC et Xbox Series X|S. Fera-t-il partie des exceptions et boudera-t-il la PS5 ? Eh bien sans doute pas. Phil Spencer, le responsable de Xbox, s'est entretenu avec Destin Legarie et il affirme que Starfield n'a pas pour vocation d'être à jamais une exclusivité Xbox, tout comme les autres exclus encore en place :

Non, il n’y a pas de jeu spécifique… Je n’ai aucune raison de mettre une barrière autour d’un jeu et de dire « ce jeu n’ira pas à un endroit où il trouvera des joueurs et nous apportera un succès commercial ». Ce que nous constatons, c’est que nous sommes capables de mener une meilleure activité qui nous permet d’investir dans une excellente gamme de jeux comme vous l’avez vu, c’est notre stratégie. Notre stratégie consiste à permettre à nos jeux d’être disponibles. Le Game Pass est un élément important pour jouer aux jeux sur notre plateforme.

Pour rappel, diverses rumeurs laissent entendre que d'autres jeux Xbox sortiront sur PlayStation 5, à l'instar de Forza Horizon 5, Gears of War: Ultimate Edition, Hellblade 2: Senua's Saga et Age of Mythology Retold, Halo: The Master Chief Collection ou encore Microsoft Flight Simulator 2024. Ces deux derniers pourraient même être disponibles sur Nintendo Switch 2. Étonnamment, plus aucune rumeur n'évoque désormais Starfield, mais la nouvelle déclaration de Phil Spencer va pouvoir rassurer les joueurs PS5 : rien n'est perdu.

Pour l'instant, ces quelques titres sont encore exclusifs à l'écosystème Xbox, vous pouvez vous abonner au Game Pass Ultimate contre 44,99 € pour trois mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.